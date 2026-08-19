內地有人投訴月光太光致失眠 打熱線要求政府處理 職員：戴眼罩瞓

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中國內地近日有市民向 12345 政務服務便民熱線投訴，表示夜間月光過亮並透過窗戶直射房間，令其難以入睡，要求相關部門處理。事件經閃電新聞率先披露後迅速登上熱搜榜。

職員耐心回應 月光屬自然現象

接線職員接獲投訴後耐心解釋，月光亮度屬天體運行自然現象，不受任何人為監管，亦不在任何行政部門管轄範圍內。職員建議市民自行更換加厚遮光窗簾，或佩戴眼罩就寢，亦可調整床鋪位置避免光線直射臉部。

事件曝光同時，內地媒體亦揭露同期多宗類似離譜投訴，包括有家長因子女高考失利，要求當局重新安排考試；亦有人要求政府聯絡明星為自己慶生。

12345 定位引討論 江蘇率先立法規範

事件令內地社會重新關注 12345 熱線受理範圍。根據《國務院辦公廳關於進一步優化地方政務服務便民熱線的指導意見》，熱線核心職責是受理企業及市民非緊急訴求，涵蓋經濟調節、市場監管、社會管理、公共服務及生態環境保護等領域。多地評論指出，私人生活瑣事與違背客觀規律的幻想訴求不應納入受理範圍，氾濫的無理投訴會擠佔真正需要協助市民的求助通道。江蘇已率先推出全國首部省級 12345 熱線地方性法規，明確約束反覆騷擾或無實質內容的惡意投訴，情況嚴重者可移送公安機關處理。

月光是否真影響睡眠

月光對睡眠的影響並非全無根據。耶魯大學團隊 2021 年於學術期刊《Science Advances》發表研究，發現滿月前數天人類普遍較遲入睡且睡眠時間較短，推論月光曝露會抑制褪黑素分泌。不過學界對此仍存分歧，德國馬克斯普朗克精神病學研究所另一項研究則未觀察到月相與人類睡眠有顯著關連，顯示相關現象仍有待更多研究確認。

資料來源：新浪