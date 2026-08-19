Tesla Cybercab 最快本月底德州亮相｜無方向盤腳踏純靠自駕　一般人暫無得買

Advertisement

Tesla 據報最快於本月在美國德州 Austin 公開推出 Cybercab（無人駕駛的士），先安排員工試乘，再併入現有 Robotaxi 車隊服務。不過由於 Cybercab 完全沒有方向盤及腳踏，一旦自動駕駛技術未成熟，這款新車基本上形同虛設。

Cybercab 推展規劃

科技媒體 The Information 報道，Tesla 內部目標於 8 月底前推出 Cybercab，分兩步落實：首先讓員工在公共道路試坐，數日後正式併入 Austin 現有 Robotaxi 叫車服務。Tesla 上星期已完成與 Austin 緊急救援部門的演練，教導消防及救護人員如何在緊急情況下移走這類新車款。

Tesla Robotaxi 官方帳號已在 X（前 Twitter）宣傳「Cybercab 發布會」，凡在 8 月 23 日前使用 Robotaxi 服務的乘客，均有機會獲抽中出席活動，宣傳文案寫道：「乘搭次數越多，中獎機會越大。」

Cybercab 採用雙座位設計，車身沒有方向盤及腳踏。Musk 於 2024 年 10 月首次展示該車時，曾表示售價將低於 30,000 美元（約港幣 HK$234,000）。Tesla 自今年 2 月起已在德州 Gigafactory Texas 生產 Cybercab，截至 7 月工廠停車場已拍攝到超過 100 部新車。

問題核心：自動駕駛技術仍未成熟

Cybercab 最大爭議在於車輛完全依賴自動駕駛系統運作，若技術未夠成熟，車輛基本上毫無用處。Tesla 表示車輛由遠端操作員監控，緊急情況下可介入接管，但這說法至今未經大規模驗證。

Tesla 今年 7 月財報披露，旗下 Robotaxi 服務累積無人駕駛里程僅 380,000 英里（約 610,000 公里）。相比之下，Google 旗下 Waymo 自 2020 年起提供商業無人駕駛服務，累積里程已超過 2.2 億英里（約 3.5 億公里），差距達 580 倍。

車隊規模方面同樣不理想。德州機動車輛管理局（Texas DMV）數據顯示，Tesla 現時在 Austin 登記的 Robotaxi 車隊有 186 部 Model Y，但真正「無安全員」運作的車輛數目反而不斷減少，由今年春季約 25 部跌至現時約 17 部。Tesla 早前所謂「移除安全員」，其實只是將安全員從車廂移至後方跟隨的監控車，並非真正實現完全無人監督。

Cybercab 配備的自動駕駛硬件及軟件，與現時 Model Y 在德州及佛羅里達州運作的系統相若，換言之新車型本身不會提升 Tesla 自動駕駛能力。

暫不作公開發售

Musk 兩年前曾承諾 Cybercab 會以親民價發售，但由於車輛完全沒有手動駕駛裝置，只能在 Tesla 軟件已驗證的「地理圍欄」（geofence）範圍內運作。現時相關範圍僅限 Austin、Dallas、Houston、Miami，以及新增的 Tampa 與 Orlando 部分小區域，一旦駛出範圍便無法使用。

Tesla 早前為 Cybercab 加裝 Starlink 衛星天線，然而這款車根本毋須連接網絡便可持續行駛，外界因而質疑加裝天線的實際用途。

來源: The Information