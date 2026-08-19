小米自研晶片再下一城 代號 Lhasa 玄戒 O3 9 月首發 MIX Fold 5

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小米集團總裁盧偉冰在財報電話會上透露，去年推出的玄戒 O1 晶片，在 3 款終端上的累計出貨量已超過 100 萬顆，實現旗艦晶片規模化驗證，同時預告全新一代玄戒晶片即將發布。

玄戒 O1 累計出貨破百萬顆

盧偉冰在小米公布 2026 年第二季業績後的電話會議上表示，小米去年成功推出的玄戒 O1 晶片，在 3 款終端上的累計出貨量已超過 100 萬顆，達成旗艦晶片規模化驗證的目標。玄戒 O1 去年 5 月首發搭載於 Xiaomi 15S Pro 及 Xiaomi Pad 7 Ultra，其後 Xiaomi Pad 7S Pro 同樣採用此晶片，合共 3 款產品用上這枚小米自研晶片。玄戒 O1 屬中國大陸首款、全球第 4 家企業能夠獨立完成設計的 3 奈米手機晶片，採用台積電第二代 3 奈米製程，晶體管數量達 190 億個。盧偉冰同時表示，9 月小米會進入密集新品發布期，一系列重磅旗艦產品將陸續上市。

玄戒 O3 命名跳過 O2 直上第 3 代

據消息，小米新一代自研 SoC 定名玄戒 O3，由小米首款闊摺疊手機首發搭載，消息稱該機將命名為 MIX Fold 5。玄戒 O3 依然採用台積電 3 奈米製程打造，代號 Lhasa，架構上由超大核、性能大核及小核組成三集群設計，超大核主頻達 4.05GHz、大核 3.42GHz、小核 3.02GHz，GPU 頻率亦達 1.49GHz，記憶體頻寬為每秒 9,600MT。小米這次直接跳過 O2 命名，估計是為配合製程世代對齊編號。按此前規劃，小米平板 8S Pro 預計亦會搭載玄戒 O3 晶片。玄戒 O3 目前暫不支援全球 5G 頻段，意味首發機型將以中國市場為主，暫未有國際版本推出計劃。

MIX Fold 5 有望 9 月亮相

MIX Fold 5 被視為小米首款闊摺疊旗艦，規格流出顯示配備 2 億像素主鏡頭、6,000mAh 電池，支援有線及無線充電，並預載澎湃 OS 4 系統。有消息指，MIX Fold 5 發布檔期與 Apple 摺疊屏 iPhone Ultra 相近，暗示同樣將於 9 月亮相。市場消息估計新機售價約人民幣 10,000 元（約港幣 HK$10,800），定價策略被指較 Samsung Galaxy Z Fold 8 及 Apple 同類產品便宜。小米去年憑玄戒 O1 成為中國大陸首家、全球第 4 家能夠獨立完成 3 奈米手機晶片研發設計的企業，玄戒 O3 的落實，將進一步填補國內高性能 3 奈米流動處理器領域的技術空白。

資料來源：快科技