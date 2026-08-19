YouTuber 注意 YouTube View 改計法播 1 秒即計 播放量增但分紅不變

Advertisement

YouTube 於 8 月 18 日宣布，由 2026 年 8 月 24 日起全面改變公開觀看次數計算方式，長片、直播與 Podcast 將比照 Shorts 標準，只要影片播放到第一格畫面便計 1 次觀看。官方強調創作者收益及營利資格計算方式維持不變，實際收入仍以有效觀看時長為準。

新計算方式全面睇齊短片

過往 YouTube 長片需要觀眾看足一定時間才計為 1 次觀看，業界普遍相信門檻約為 30 秒，但 YouTube 從未正式公布確實數字。新制度下觀看次數改為「曝光式」計算，即觀眾一打開影片、播放首格畫面就即時計數，做法與 TikTok 及 Instagram 一致，亦與 YouTube 去年 3 月起為 Shorts 引入的「開播即算」制度看齊。

這次更新適用於 8 月 24 日後上載的新影片，YouTube 表明不會追溯更新舊影片歷史觀看總數，舊片只會由生效日起按新標準累積往後觀看次數。YouTube 於 X 官方帳號解釋，改動目標是統一各種影片格式計算標準，方便創作者更準確反映真實接觸規模，亦更容易向品牌合作夥伴展示自身價值。

舊指標仍然保留

雖然公開觀看數字門檻大幅降低，但 YouTube 澄清舊有計算方法不會消失，只是移至 YouTube Analytics 進階模式下，改名為「有效觀看」（Engaged Views），即觀眾播放後仍持續觀看才計算在內。官方確認創作者收益仍按「Engaged Shorts Views」及「Engaged Watch Hours」計算，與新的公開觀看數字完全脫鈎。

不過官方公告下已出現質疑聲音，有創作者留言指新增觀看數字「毫無意義，亦不會改變任何實際結果」；亦有 YouTuber 在 X 上警告，新指標可能扭曲平均觀看時長，影響按 CPM（每千次觀看成本）計算的品牌合作收入。

收益計算方式不受影響

YouTube 明確表示，今次改動純粹是計量方式調整，不會影響創作者實際收入或營利資格審批標準。換言之即使 8 月 24 日後觀看數字明顯上升，亦不代表收入會同步增加，創作者不應單憑公開觀看數字判斷影片賺錢能力。

YouTube Partner Program 同步收緊門檻

值得留意的是，今次觀看計法改動，正值 YouTube 剛於 8 月 10 日公布收緊創作者營利計劃（YouTube Partner Program）入場門檻。由 2027 年 2 月 1 日起，新申請創作者需要 1,000 名訂閱者，再加上過去 365 日內累積 8,000 小時合資格觀看時數，或過去 90 日內累積 20,000,000 次合資格 Shorts 觀看，兩項數字均較現行 4,000 小時及 10,000,000 次觀看要求高 1 倍。現有已加入計劃的創作者資格則不受影響，但需於 2027 年 1 月 31 日前在 YouTube Studio 接受新條款，方可繼續獲得收益。

Shorts Creator Pool 方面，創作者需維持過去 90 日累積 10,000,000 次合資格 Shorts 觀看，方能每月從中賺取收益，即使跌穿門檻亦不會被剔出 YPP，亦不影響長片其他收益。

換言之，一邊廂公開觀看數字門檻大幅降低，另一邊廂新創作者要正式賺取廣告及 Premium 佣金收入卻要付出雙倍努力，兩項政策幾乎同期推出，形成鮮明對比。

資料來源：Economic Times