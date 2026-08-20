港鐵夥機管局測自動車 穿梭西九龍至九龍站 首日市區路測表現穩定

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百度自動駕駛平台蘿蔔快跑 8 月 19 日起在香港西九龍站與機場快綫九龍站之間展開路面測試，是香港首個由大型公共交通營運商主導的自動車項目。港鐵公司與機場管理局共同推動測試，期望能建立「鐵空聯運」接駁服務，讓高鐵及航空乘客往來兩站更方便。

首日測試表現穩定

4 輛蘿蔔快跑第 6 代自動車（RT6）由今日起在西九指定路段行駛，途經匯民道、佐敦道、雅翔道及車站環迴路南、東、北 3 段。首天測試大致暢順，自動車在繁忙市區路段安全穩定運行，展示自動駕駛系統在高流量交通環境下的可靠性。測試會分階段有序進行，首階段暫不載客，車上長駐後備操作員監察運作。

百度副總裁兼智能駕駛事業群組海外事業部總經理楊楠表示，港鐵是全球首屈一指鐵路系統營運商，機管局則管理全球最繁忙及高效的機場之一，雙方合作反映對百度自動駕駛技術的認可。今日測試運作暢順，團隊會與港鐵及機管局緊密協作，在運輸署指導下逐步推進，為自動車隊未來融入香港公共交通、邁向常態商業營運打好基礎。

港鐵機管局規劃明年第二季推服務

運輸署 8 月 11 日根據《道路交通（自動駕駛車輛）規例》第 374AA 章第 4(1) 條，批出西九龍至九龍站自動車先導牌照。港鐵香港客運服務總監鄺永銓表示，會與機管局緊密合作，按預定計劃推進測試，目標於 2027 年第二季提供可接載乘客及運載行李服務。目前高鐵西九龍站乘客可經 ELEMENTS 圓方商場步行前往九龍站轉乘機場快綫，但兩者有一段距離，自動車接駁服務落實後，料可為旅客提供多一個便捷選擇。

蘿蔔快跑港測試持續擴展

蘿蔔快跑自 2024 年 11 月成為首家在香港取得自動駕駛車輛先導牌照的企業，測試區域已由最初機場島，逐步擴展至北大嶼山、九龍東及港島南區。原廠新聞稿指，截至 2026 年 5 月底，蘿蔔快跑在港安全行駛里程已超過 240,000 公里。運輸署總機電工程師鍾卓明另據 South China Morning Post 報道透露，截至 2026 年 6 月，全港自動車先導計劃合計已批出 7 個牌照，涵蓋 63 輛車，測試車速上限亦已提升至 50 公里/小時，累計測試里程超過 240,000 公里。相關數據為全港所有牌照持有人的總體統計，並非蘿蔔快跑單一公司數據。

機場島測試項目自今年 2 月起，除了車上後備操作員外，亦加入遙距後備操作員同步監控自動車。測試範圍今年 2 月亦擴展至東涌市中心及欣澳，路段全長 43.2 公里，成功連接機場樞紐與核心居住區。項目於 7 月 27 日進一步展開全無人駕駛測試，經 Global Times 及 bitauto.hk 兩個獨立來源確認，屬全球首個右軚、左行制度下的全無人路面測試，測試至今整體運作安全暢順，天雨情況下亦保持穩定。

未來探索北都及大灣區合作

蘿蔔快跑在香港積極推動自動駕駛行業發展，亦致力培育本地自動駕駛及科研人才。公司未來將繼續探索參與北部都會區發展及跨境自動駕駛測試，促進北都產業協同及粵港澳大灣區互聯互通，亦會發掘更多與本地公共交通營運商合作機會，讓市民在混合交通模式下感受自動駕駛的安全便捷服務。

百度同日宣布，旗下全無人駕駛蘿蔔快跑車輛已於杜拜 Uber 平台向乘客開放全無人駕駛出行服務。乘客即日起可直接透過 Uber App 預約全無人駕駛蘿蔔快跑車輛，首階段服務將於烏姆蘇卡姆及朱美拉特定地點提供，未來計劃進一步擴大部署範圍。楊楠表示，這次在網上推出服務是與 Uber 合作歷程中的重要里程碑，杜拜將成為雙方拓展合作版圖的起點，也是蘿蔔快跑在國際上首個同時採用自營與平台合作雙營運模式的城市。

資料來源：RTHK、South China Morning Post、Global Times、Uber Investor Relations