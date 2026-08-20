美國大學開 KOL 學位 功課要開 Account 吸粉絲 吸唔到隨時畢唔到業

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網紅不再只是 Z 世代興趣，正逐步走入大學課程。美國亞利桑那州立大學（ASU）透過 Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication 開設 Content Creation 文學士課程，教授短片製作、播客、個人品牌及受眾增長，學生更須以真實社交平台帳號作畢業作品，令網紅職業化再度引起討論。

課程涵蓋鏡頭表現至受眾分析

課程於 2026 年獲大學參議會通過，目標培養具多媒體製作、社交媒體策略、受眾分析及整合傳播能力的創作者，於 2026 年 10 月 14 日展開新一期課程，全期共 120 個學分、40 個課程單元。校方資料顯示，這個被外界形容為「網紅學位」課程，並非只教學生自拍或拍生活片，學生須修讀攝影棚製作、鏡頭表現、剪接、攝錄、新聞攝影、播客、音訊故事、社交媒體基礎、數碼受眾分析及影響力心理學等科目，其中一門選修科更直接名為「How to Become an Influencer」。學生亦可透過校方洛杉磯內容工作室參與實戰項目，校方強調要學懂以創意配合數據，製作可量度成效內容，而非單靠追逐一時流量。

Yahoo Finance 報道引述 Indeed 數據，指美國網紅平均年收入為 91,991 美元（約港幣 HK$717,530），與美國註冊護士平均年薪 93,600 美元（約港幣 HK$730,080）相近。ASU 官方課程頁面亦列出多個相關出路及參考薪酬，包括傳訊專員（Communications Specialist）年薪 76,910 美元（約港幣 HK$599,898）、市場助理（Marketing Associate）133,660 美元（約港幣 104.3 萬元）、市場經理（Marketing Manager）166,790 美元（約港幣 130.1 萬元）、公關經理（PR Manager）146,910 美元（約港幣 114.6 萬元），以及公關專員（PR Specialist）74,750 美元（約港幣 HK$583,050）。校方同時引述美國勞工統計局 2024 年數據，指市場經理薪金中位數為 161,030 美元（約港幣 125.6 萬元），監製及導演為 83,480 美元（約港幣 HK$651,144），影片剪接師則為 70,980 美元（約港幣 HK$553,644）。

畢業作品要在真實平台接受市場測試

最受關注是畢業作品安排。學生需要選擇一個社交媒體平台，例如 TikTok，建立自己帳號，制定增長策略，持續發布內容，並在學期內累積粉絲及互動。ASU Online 課程介紹列明，學生須在期末項目中於真實平台展示可量度受眾增長，換言之並非交一份研究報告便算，而是要將個人帳號放上市場測試。課程推出後，美國教育界及媒體出現不同看法。支持者認為內容創作早已是廣告、公關、品牌營銷及媒體工作核心技能，大學將相關能力系統化，有助學生避免只靠運氣入行；質疑者則認為網紅成敗高度取決於個人魅力、平台演算法及時機，大學學位能否轉化為穩定收入仍屬未知。

美聯社報道亦指出，ASU 新學位與大眾傳播及媒體研究有部分重疊，主要差異在於更集中於播客、攝影棚製作及鏡頭表現等選修科。

多間美國高校跟進 創作者經濟成新興學科

這股趨勢並非 ASU 獨有。雪城大學官方新聞確認，創作者經濟輔修於 2026 年秋季開課，涵蓋 YouTube、TikTok、Substack 等平台內容製作與變現，共設三個必修科目：創作者經濟概論、創作者商業工具箱，以及創業實踐課，學生可從電子零售營銷、社交媒體傳播等選修科中再選三科。Quinnipiac University 除了原有內容創作與影響力證書外，2026 年秋季再新增內容創作與影響力輔修，兩者均開放給所有本科生修讀。St. Bonaventure University 於 2025 年 12 月宣布，透過旗下 Jandoli School of Communication 推出 44 個學分的 Content Creation 文學士，同時要求學生完成 400 小時實習，首批學生預計 2026 年秋季入讀。多間高校先後加入，反映傳統傳播學院正回應新媒體職場轉變。

市場規模逼近 3.7 兆港元 僅少數創作者達專業收入

市場規模是大學願意押注的重要原因。Goldman Sachs Research 原始報告顯示，全球創作者經濟總可服務市場規模，由 2023 年約 2,500 億美元（約港幣 1.95 兆元），料增至 2027 年約 4,800 億美元（約港幣 3.744 兆元），年複合增長率約 10% 至 20%，全球創作者人數約 5,000 萬人。不過同一報告指出，只有約 4% 創作者屬專業級別，年收入超過 10 萬美元（約港幣 78 萬元）。

另有報道引述 eMarketer 2026 年預測，美國社交媒體創作者今年收入將超過 210 億美元（約港幣 1,638 億元），較 2022 年增倍，主要來自品牌贊助、平台佣金及聯盟營銷。市場收入增加，不代表個別創作者容易致富，平台、品牌、廣告代理及技術服務商同樣分薄收益，真正能穩定以內容創作維生者仍屬少數。

香港網紅生態難複製 須多元技能突圍

市場人士認為，這類「網紅學位」啟示，不在於 Z 世代都要讀一個網紅專業，而是內容創作已由個人表演，變成品牌傳播、數碼營銷、公關危機處理、數據分析及商業合作的混合技能。香港市場規模較美國細，廣告預算集中，平台受眾亦分散，單靠個人帳號爆紅的可持續性較低。若 Z 世代希望投身相關行業，較實際做法是同時建立短片製作、寫作、剪接、數據分析、商業提案及英文溝通能力，而非只追求粉絲數字。

資料來源：經濟一週、Arizona State University、Yahoo Finance、Syracuse University、Goldman Sachs Research、Quinnipiac University、St. Bonaventure University