中國團隊研發「智能」糖尿病益生菌 目標 2 年內進軍美國市場

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華東師範大學（East China Normal University）團隊研發出一款經基因改造「智能」益生菌，可自動感應血糖水平並釋放降血糖激素，動物實驗效果與減肥藥 Ozempic 相若。研究已刊登於頂尖學術期刊《Nature》，團隊現正加緊擴大生產規模以符合美國及歐洲藥用標準，目標最快 2 年內以「保健品」形式在美國推出。

益生菌化身「活體藥物」 血糖升高自動運作

這款命名為 GIFT 的工程益生菌，由華東師範大學生命科學學院葉海峰（Ye Haifeng）教授團隊主導研發。技術原理透過合成生物學，在益生菌內植入一套「血糖感應器」，核心為葡萄糖反應轉錄調節因子 HexR，配合特製合成啟動子（synthetic promoter）。

服用後細菌會暫時停留在腸道候命，血糖正常時保持靜默；一旦偵測到血糖超出正常範圍，便會自動啟動基因開關分泌胰高血糖素樣肽 -1（GLP-1），即目前主流減肥及糖尿病藥物（如 Ozempic、Wegovy）採用的同款激素成分，達到降血糖效果。

團隊強調 GIFT 屬「按需分泌」模式，有別於現時部分需持續分泌 GLP-1 的細菌療法，理論上可減少副作用及過度用藥風險。

動物實驗媲美 Ozempic 改善肝腎脂肪代謝

研究團隊在多種糖尿病小鼠模型及非人類靈長類動物（猴子）身上測試，結果顯示長期口服 GIFT 除了有效控制血糖，亦明顯改善動物血脂水平，並延緩多種糖尿病併發症發展。研究論文已於 8 月 12 日正式刊登於《Nature》。

由於方案無需移植哺乳動物細胞，團隊認為相比部分實驗性細胞療法（cell-based therapy），GIFT 可大幅降低免疫排斥等安全風險。

模組化設計 未來可望擴展至肥胖與脂肪肝

值得留意的是 GIFT 採用模組化架構（modular design），「血糖感應」與「藥物分泌」兩大功能模組相對獨立運作，理論上未來可替換內部組件，令平台除了用於糖尿病，亦有潛力擴展至肥胖症、脂肪肝等其他代謝疾病，建立完整「可編程活體藥物」開發平台。

團隊目前已就相關技術申請中國專利，並透過《專利合作條約》（PCT）將申請延伸至美國及歐洲市場（美國申請編號 18/852,503，歐洲申請編號 23777819.6）。

全球逾 5.3 億人患糖尿病 市場潛力龐大

根據研究團隊引述數據，全球現時有超過 5.3 億成年人患糖尿病，預計到 2050 年患病人數將攀升至 8.5 億以上。現時患者主要依賴口服藥物或注射胰島素控制血糖，若 GIFT 成功商業化，有望為患者提供更便利、副作用更低的日常控糖方案。

不過葉海峰亦強調現階段研究仍屬實驗性質，GIFT 尚未獲監管機構批准用於治療糖尿病，「2 年內進軍美國」暫時只是團隊目標時間表，距離正式藥物審批仍有一段距離。

來源: SCMP