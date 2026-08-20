港怡醫院現 AI 垃圾桶 丟入垃圾自動分類 網民質疑多餘

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網上流傳片段，港怡醫院近日在門口設置一款配備人工智能技術智能回收桶，吸引不少市民留意。垃圾桶機身寫有「Enter recyclables with AI」及「Powered by AI」字樣，並印有 GF TECHNOVATION 標誌。

( 圖片來源：林以諾博士 FB 截圖）

產品來自 Guardforce 附屬公司

這款智能回收桶由 GF Technovation 生產，公司為香港保安集團 Guardforce 旗下附屬品牌，前身為 Guardforce 業務策略及轉型部門，首個項目為 2016 年在香港長者照顧界別推出先驅方案，曾獲香港、澳門及新加坡業界獎項。GF Technovation 業務範圍涵蓋智能長者照顧、廢物管理及回收、進階保安及機械人科技等 4 大範疇。

港怡醫院門口出現機款屬 GF Technovation「Auto-Sorting Recycling Bin」（自動分類回收桶）系列產品。片段中機身螢幕顯示即時數據，包括當日收集數量及分類統計，設計期望能讓使用者對回收成效一目了然。

( 圖片來源：林以諾博士 FB 截圖）

免預先分類 具自動壓縮及即時數據功能

根據 GF Technovation 官方產品資料，這款回收桶結合 AI 影像識別技術，使用者只需將回收物放入投入口，系統會自動識別物料種類，分類投入相應塑膠、紙張、金屬或玻璃格層，無需使用者預先分類。

回收桶同時配備自動壓縮功能，當內置感應器偵測到回收物達到預設水平，會自動啟動壓縮機制，增加桶內容量，減少收集次數。機身螢幕及配套應用程式可顯示各格層即時滿載程度，相關數據亦會上載至雲端，方便物業管理或設施營運方查閱報告及分析回收成效。GF Technovation 官方表示，這類自動分類回收桶適合安裝在人流密集地點，例如商場、住宅屋苑、校園、車站、會議展覽中心以及醫院等場所，有助機構達到 ESG（環境、社會及管治）目標。

網民引爭議 質疑實際成效

短片上載後引來不少網民留言討論，部分人對回收桶實際分類能力提出疑問。有網民問，若使用者將紙張、口罩及膠袋同一時間一併投入，系統能否準確分辨；亦有人質疑，若把不同類別回收物混合掉入桶內，系統會如何處理。有網民直言，現時做法不及傳統「開個窿直接掉」簡單，認為設計反而耗電且多餘。

有留言將討論轉向成本議題，估計這類智能回收桶造價「每個十萬八萬」，並揶揄設計相關方案人士「搵到食」。網民留言反映公眾對智能回收桶實際辨識準確度及投入成本仍存疑慮，亦側面反映公眾對 AI 分類技術實際應用效果關注。

資料來源：GF Technovation、Archify、ReThink HK