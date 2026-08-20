iCAUR V27 越野風 SUV 香港測試 硬朗方盒外形 + REEV 黃金增程 1200 公里續航

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iCUAR（內地稱 iCAR）是奇瑞汽車旗下的新能源電動品牌，V27 作為品牌首款中大型增程硬派 SUV，近日正式在香港登場。這款以「Born to Play」作為品牌口號的新車由於頭尾燈及外形設計揉合了不同豪華越野車的特色，引起不少市場討論。今次就為大家介紹一下這款採用 REEV 黃金增程系統的越野風純電 SUV 是否足夠吸引本地的家庭用戶！

車身外觀及車架結構

V27 延續 iCAR 家族辨認率極高的盒子造型，線條平直硬朗，外擴輪眉具備強烈的越野感。車身前面為復古圓形大燈搭配獨立 LED 轉向燈，而後方的正方形剎車燈亦非常搶眼。車身尺寸 5055 x 1976 x 1894mm，軸距 2910mm，寬高比接近 1:1。車架基於奇瑞自研的 i-SWIFT 雨燕平台 2.0 打造，採用「磐石車身」設計，11 橫 11 縱加強結構，整車高強度鋼與鋁合金使用率達 76.53%，廠方數據顯示車架扭轉剛度超過 32,000Nm/deg，比不少豪華 SUV 及房車更加硬淨，提供更更快底盤反應，操控更加準確。

▲V27 的外形非常順眼，大家又覺得頭尾燈參考了甚麼車款的設計靈感。

▲iCAUR V27 車身尺寸 5,055mm 長 x 1,976mm 闊 x 1,894mm 高，軸距達到 2910 mm，提供非常寬敞的車箱空間。

配搭 REEV 黃金增程系統

V27 搭載基於奇瑞 1.5T「中國心十佳增程專用發動機」REEV（Range-Extended Electric Vehicle）黃金增程系統，發動機熱效率高達 45.79%、1 公升汽油約可發出 3.71 度電，綜合油耗約為 5.9 L / 100km。四驅版前後雙電機綜合功率 335kW（約 455 匹），峰值扭力 505Nm；此外，它配備 34.3kWh 寧德時代磷酸鐵鋰電池，四驅版 NEDC 純電續航距離達 150km，最高綜合里程可達 1,200 公里，可以來回如清遠、韶關等較遠的廣東省城市，玩盡港車北上。

▲V27 採用基於奇瑞 1.5T REEV 黃金增程系統，引擎充當發電機，再由前後雙馬達提供動力，四驅版最大馬力和扭力達到 449 匹及 505Nm。

▲內置 34.3kWh 寧德時代磷酸鐵鋰電池

中控搭載左 15.4 吋 3K 懸浮觸控大螢幕，內置非常成熟的 Qualcomm 8155 晶片，操作反應靈敏，支援英語智能語音控制。司機位亦配備顯示主要行車資訊的 8.8 吋 LCD 液晶儀表板及疲勞偵測等功能。此外，車內除提供雙無線充電板，USB Type-C 充電介面外，也配備 15 個 Pioneer 揚聲器連重低音音響系統、支援通風既 6 向電動調節座椅、溫控中央扶手，以及支援 6kW 外放電（V2L）功能，再加上超過 45 個儲物空間，儲物空間極多。而且它的一鍵放功能迅間可以讓尾箱容量由 715L 增加到 1,818L，不論是運送物件或是夥外露營同樣適合。

越野能力不俗

V27 底盤採用前麥花臣懸掛加後 H 臂多連杆獨立懸掛，配備 i-AWD 鬣蜥四驅系統，結合三電機解耦控制技術與 8+X 全路況駕駛模式，可根據沙地、雪地、涉水等路況自動匹配動力輸出，不論是市區高速公路或是野外凹凸不平的濕滑泥路均能應付自如。iCAUR V27 配備了 540度全景影像系統（包含 360 度環景影像加 180 度透明底盤功能）。透過車身四周的鏡頭，把車底與車身周圍的盲區畫面進一步合成，讓駕駛者在車內中控螢幕即能了解車底實際路況及障礙物，避免刮傷車底的電池組件。

此外，V27 最小離地間隙 220mm，最高涉水深度 600mm，出入坡接近和離去角度達 24.5 度，能夠輕鬆克服如：沙地、泥地、交叉軸及凹坑等輕、中度的越野路況。雖然此車沒有傳統硬件的機械式差速鎖，不過它的 i-AWD 已提供毫秒級的電子限滑鎖，當偵測車輪打滑即會被制動鎖死並把動力分配到其他有抓地力的車輪，不過始終 V27 沒有傳統越野車抗扭能力更強的梯形大樑及剛性車軸，不太適合進行攀岩石等激烈進取的越野玩法。

▲支援越野車常見的透明底盤功能，可以讓駕駛者更了解車底的障礙物。

▲V27 提供了公路模式及越野兩種不同的駕駛模式，一般路面相信使用全路況已經相當夠用。留意在駕駛場景輔助中亦支援了「低速蠕行」功能，不論是上落極斜的地方，V27 均會自動以穩定的低速行駛（約每小時 10Km/h 以下），駕駛者只需專心應付路面便可，協助車主能更輕鬆克服複雜路面。

▲隨車設有 Jog Dial 旋鈕用來切換不同的駕駛地形模式

▲15.4 吋 3K 中控大屏幕解像度很高，操作亦算靈敏，而駕駛席亦設有 8.8 吋數碼儀錶板顯示主要的行車資訊。

▲冷氣面板採用了傳統實體鍵設計

ADAS 輔助駕駛系統

香港版本的 V27 提供尚算齊全的 ADAS 輔助駕駛功能，例如熱門的 AEB 自動剎車系統、LKA 車道保持系統、FCW 前方碰撞預警、BSD 盲點提示功能及 EBA 緊急制動等，功能尚算齊全。它在 Driving Mode 的越野模式下亦提供專用的陡坡緩降功能，系統自動控制扭矩與分配制動，司機只需專用應付複雜路面環境，讓 V27 慢慢地穩定前進。此外，隨車亦提供自動泊車功能，解決擔心車身較龐大難以泊位的問題。美中不足是 V27 只能支援英文語音辨認，如能提供廣東話語音操作相當會更加適合香港用家。

▲車身周圍都可以看到 Born to play 口號以及機械人頭象，頗適合年輕一族。

▲隨車配備 19 吋大小的輪呔。

▲車身較高的 V27 車身兩側均設有方便上落的金屬腳踏。

▲美中不足的是尾門的小尾箱原來只是裝飾不能擺放任何物品，希望廠方可以推出配件增加實用性。

天空島雙全景天窗

打開車門不難發現屬於 V27 標誌性的特徵天空島（Sky Island）車頂設計，採用了縱向排列的雙天窗，可以阻隔 99.9% 紫外線，雖然沒有實體遮陽簾，仍可有效阻擋太陽熱力。中間的天空島內部是音箱和氛圍燈，整體感覺時尚而具特色。由於全平地台設計，車箱內部高度達到 1.35 米，中排乘客頭部距離天窗達到接近半臂，因此即便烈日當直空也並不會出現「辣頭」情景。

▲Sky Island 星空島設計的雙天窗及頭頂音響和氣氛燈，令整個座艙感覺更加科幻，雖然沒有遮陽簾，不過廠方指可阻隔 99.9% 紫外線，隔熱能力同樣不錯。

▲全平地台設計令出入後排非常方便，加上車箱內高度達 1.3 米，空間非常寬敞。

▲前排設有兩個無線手機充電板，全車亦設有多個 USB Type-C 及 Type-A 接口。

試駕體驗: 力量充沛 舒適代步

上車之前先圍繞 V27 行一圈，發現它 5米長、近 2 米闊和 1.9 米高的車身尺寸頗巨型，大小大概就是一部 Toyota Alphard 或 Denza D9，不過引擎艙比常見的 MPV 或 SUV 更長，因為初接觸時感會覺得較難預計車頭距離。在港島西試駕一會之後，很快就能適應車身闊度和車身四個角落，走在路面較窄的魔星嶺道仍然表現得相當靈活，不像如此的一部大型 SUV。

在 V27 駕駛艙中安靜得聽不到一點引擎聲，測試的四驅版本亦提供非常充沛的力量，前後雙馬達帶來很強的加速推背感。在通過凹凸不平的路面時可以感受到底盤相當扎實，雖然港版 V27 沒有採用 MRC 磁流變避震，不過它採用的前麥花臣懸掛加後 H 臂多連杆獨立懸掛更加著重乘駕的舒適體驗，沒有專業越野車的剛硬、強烈彈跳的情況，非常適合以城市道路為主的路面行駛。

而在爬坡測試中以一段大約 26 度左右的斜路進行，明顯感受到雙馬達強大的扭力，比起以往純油車要「儲力衝」的情況截然不同，V27 可以在最斜的地方輕鬆前進，而面對輕微單輪懸空情況，i-AWD 系統能即時分配動力到其他有抓地力的輪呔，可以更有效提高越野脫困和過彎的極限，同時亦可提供駕駛的安全性，不過可能由於車身及離地較高，較高速的連續彎路間中出現較明顯的 Body roll，不過整體的駕駛媒樂性仍然甚高，對於開慣 MPV 或小型 SUV 的朋友亦會在 V27 上找到不同的樂趣。

iCAUR V27 規格表: