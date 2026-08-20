Pokemon 攜手 Polaroid 推出 30 週年限定機 精靈球快門千元有找

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為慶祝《寶可夢》系列邁向 30 週年，即影即有相機始祖品牌 Polaroid 宣布與寶可夢推出限定聯名系列，涵蓋三款相機、專屬底片及多款周邊配件。系列以皮卡丘、仙子伊布 (Sylveon) 及經典精靈球 (Poké Ball) 為設計核心，官方形容為品牌歷來規模最大聯名企劃。

兩款 Go 機款主打輕巧便攜

系列中最吸睛兩款產品，是基於輕巧機款 Polaroid Go Gen 3 推出的限定版。仙子伊布版採用白與粉紅配色，配上多彩相機背帶，重現人氣寶可夢身上的緞帶及蝴蝶結元素；皮卡丘版則以標誌明黃色為主調，機身點綴專屬線條圖案，背帶更直接做成皮卡丘閃電尾巴造型。兩款相機快門按鍵均設計成精靈球外形。

外媒評測指出 Go Gen 3 是 Polaroid 目前最細小且成像最穩定的機款，較上一代將鏡頭焦段升級至 42mm，換上更強勁 Xenon 閃光燈，自動曝光表現亦有改善。原廠並無為聯名版本更改核心硬件，主要沿用 Gen 3 現有規格。

大底片機款採精靈球配色

追求傳統全尺寸相片的用家，可選擇基於 Polaroid Now Gen 3 設計的精靈球限定版。相機外殼披上精靈球經典紅白黑三色塗裝，同樣配備精靈球造型快門，並搭載第三代雙鏡頭自動對焦系統與重新配置的測光感光元件，使用標準尺寸 i-Type 底片。

專屬底片及周邊配件齊備

Polaroid 同步推出多款聯名底片及周邊配件。Go 機款底片印有皮卡丘或仙子伊布專屬邊框；Now 機款使用的 Color i-Type 底片，則印有波克比、夢幻及卡比獸等寶可夢圖案邊框，底片匣抽出時的遮光板亦印上寶可夢剪影。配件方面包括精靈球造型相機袋、主題相簿及專屬相機背帶，官方亦預告將推出網頁活動，讓玩家記錄與追蹤所收集的底片款式。

Pokémon Company 授權部高級總監 Mathieu Galante 表示，寶可夢一直強調發現、連結與探索，與 Polaroid 合作正好延伸相關價值，鼓勵粉絲以個人方式記錄重要時刻。

售價與發售日期

根據官方公布定價，Polaroid Go 皮卡丘版與仙子伊布版售價均為 99.99 美元（約港幣 HK$779.9），Polaroid Now 精靈球版則為 139.99 美元（約港幣 HK$1,091.9）。底片方面，Go 雙包裝底片售價 24.99 美元（約港幣 HK$194.9），Now 專用 Color i-Type 底片為 22.99 美元（約港幣 HK$179.3）。周邊配件之中，相機袋及相簿各售 24.99 美元（約港幣 HK$194.9），相機背帶則為 14.99 美元（約港幣 HK$116.9）。

全系列聯名相機、底片及配件將於 8 月 25 日在 Polaroid 官網及美國、英國、加拿大三地 Pokémon Center 開放預購，預計 10 月 5 日正式發售。今年是《寶可夢》系列 30 週年，官方自 2 月 27 日起展開連串慶祝活動，並在亞太區舉辦巡迴活動「PokéXciting!」，涵蓋吉隆坡、台北及新加坡等城市。

資料來源：Mashdigi、Polaroid Press