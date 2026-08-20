PS5《狼人》搶先試玩 DualSense 鋼爪打擊超爽 限量版 PS5 主機同步推出

Advertisement

由《Marvel’s Spider-Man》團隊 Insomniac Games 開發的 PS5 獨佔動作新作《Marvel’s Wolverine》即將推出。今次 unwire 編輯部搶先上手試玩，體驗這位人氣變種人如何單憑一對鋼爪在戰場上瘋狂開殺。整體手感與 Spidey 相比更直接、更具重量感，純粹追求刀刀入肉的爽快打擊。

相關影片：

重量級近戰打擊 DualSense 震動配合鋼爪拆件

雖然系統介面有少許《Spider-Man》影子，但 Wolverine 戰鬥風格完全是另一回事。連續出招時拳拳到肉，配合 PS5 DualSense 手掣震動回饋，揮爪與劈落敵人身上非常有份量，完全沒有「打空氣」輕飄感。

遊戲雖提供格擋與潛行暗殺機制，但試玩期間最痛快玩法，依然是直接由高處俯衝撲低敵人開局，先解決一個再說。技能累積速度偏快，隨著進度會解鎖大量招式組合，不會全程單調按同一個按掣。

哨兵機械人混戰夠混亂 普通難度回血速度偏快

戰鬥中經常要面對成群敵人圍攻，非常講求出招節奏與控場走位，要先用重擊踢散人群再逐個擊破。試玩後半段更有對抗「哨兵機械人 Prototype」大型戰鬥，場面雖然打到極度混亂，但看著 Logan 順應動作直接替機械人現場「拆件」，爽度非常高。

難度方面，今次以普通難度實測，整體門檻偏低。Logan 本身自動回血速度相當快，就算承受數下攻擊都不易殘血，基本上可以全程連技壓制。若追求更刺激戰鬥張力，建議直接開局選擇高難度。

關卡橫跨加拿大與日本 經典黃色戰衣細節多

本作並非開放世界，而是採取分區推進模式。場景橫跨加拿大雪地、日本，以及 Marvel 宇宙著名島國 Madripoor。雖然今次試玩未深入日本地圖，但官方已確認「手合會（The Hand）」將會在相關關卡登場。

服飾系統亦有不少致敬元素，除了漫畫初代的經典啡黃色戰衣，亦有大家最熟悉的鮮黃藍配色造型，連亞德曼金屬鋼爪的光澤與顏色都能自訂更換，視覺效果相當搶眼。

9 月 15 日正式發售 限定版 PS5 主機同步推出

《Marvel’s Wolverine》定於 9 月 15 日正式登陸 PS5 平台。同日官方亦會推出限定版 PS5 主機、同捆套裝及專屬周邊配件，外觀設計直接融入黃色戰衣與鋼爪抓痕元素。

對於喜歡純粹近身肉搏、爽快撕裂感，或者 Marvel 變種人系列的玩家，這款作品絕對是下半年值得留意的 PS5 動作重頭戲。