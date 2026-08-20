運輸署推 AI 智慧交通 年尾銅鑼灣過路慳 20 秒 網上AI續車牌 1 日搞掂

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運輸署今日（20 日）公布，將於今年年底起分階段推出多項應用人工智能（AI）技術項目，期望能減省審批時間，提升服務效率。署方計劃於銅鑼灣告士打道與記利佐治街交界近維多利亞公園，推行「智慧燈號路暢通」試點，同時利用大型語言模型 AI 技術，加快網上續領車輛牌照及跨境駕駛牌證審批。

▲ 銅鑼灣明年設智慧燈號路口 ( 運輸及物流局局長網誌 )

銅鑼灣試點 AI 運算燈號縮短等候

運輸署選定車流及人流變化較大的路口作試點，即銅鑼灣告士打道與記利佐治街交界，鄰近維多利亞公園。交通燈號調節系統透過感應器，實時探測路口車流及人流，再交由 AI 運算合適燈號時間，將未用盡行車時間靈活分配給過路行人。署方預計系統啟用後，行人在該路口最長等候時間可縮短 15 至 20 秒，整套系統會在明年首季完成安裝並隨即投入運作。運輸署總工程師（交通控制）郭家駿強調，系統不會收集車牌號碼或市民樣貌等個人資料，運作會嚴格遵從個人資料私隱專員公署訂立的守則。

東涌先行試驗 陸續擴展至全港約 50 個路口

運輸署早於 2018 年在大潭道水壩段試行第一代實時交通燈號調節系統，並於 2021 年完成先導計劃，在 5 個獨立運作燈控路口安裝相關系統。2024 年起，運輸署進一步在東涌市中心 8 個聯動式燈控路口試驗擴大版實時交通燈號調節系統，以 AI 分析不同時段人流及車流，計算合適燈號時間。測試結果顯示，車輛通過路口平均等候時間減少約 5% 至 10%，以每輛車平均等候 40 秒計算，相當於每次為道路使用者節省約 2 至 4 秒，以東涌 8 個路口每日約 20 萬至 22 萬架次車流估算，整體每日可節省逾 240 小時。由於成效理想，運輸署已於今年下半年起，分階段將系統推展至全港約 50 個合適獨立燈控路口，今年內率先啟用的路口包括西九文化區博物館道（近 M+ 視覺文化博物館）、赤柱村道（近赤柱市集）及青山公路深井段（近碧堤半島），另有多個路口預計 2027 年陸續完成安裝，包括薄扶林道／沙宣道（近瑪麗醫院）、告士打道／加寧街、大埔道／郝德傑道（近保良局蔡繼有學校）、竹園道及大圍道／村南道等。運輸署局長陳美寶表示，連同未來新發展區同步規劃的路口，料日後將有超過 200 個燈控路口配備此系統，佔全港約 2,000 個燈控路口約 1 成。

AI 核實文件 網上續領車牌加快至 1 個工作天

運輸署計劃於今年底推出「牌照申請審批易」項目，利用嶄新大型語言模型 AI 技術，為網上續領車輛牌照、「港車北上」及「粵車南下」跨境駕駛計劃申請，進行自動辨識、比對及核實申請文件，包括保險單及地址證明等。運輸署首席行政主任（牌照電腦計劃及牌照事務）李威儀表示，署方目標將自動審批網上續領車牌比例提升至超過 9 成，審批時間由最長 10 個工作天，大幅縮短至 1 個工作天；至於涉及較多文件的跨境駕駛牌證申請，AI 自動批核比率則有望提升至超過 5 成，可縮短約 2 成為人手處理時間。運輸署副署長（公共運輸事務及管理）郭惠英指出，市民填報地址時寫法各有不同，AI 技術有助核對地址資料，加快審批程序。她亦透露，現時大部分常用牌照及駕駛考試服務已可經網上申請，去年經網上遞交的牌照申請數目，較 2021 年增加超過 4 倍，今年至今經網上續領正式駕駛執照的申請佔 51%，經網上申請國際駕駛許可證則佔 63%。

▲港台新聞截圖

預約系統加 AI 防機械人程式

運輸署已由今年 6 月底起，利用 AI 在免試簽發正式駕駛執照網上預約系統識別並攔截機械人程式，提升系統辨識非真人操作能力。措施推出後，成功進入預約系統申請人的輪候時間，已由最長約 2 小時大幅減至 45 分鐘內。

資料來源：香港電台；運輸及物流局局長網誌