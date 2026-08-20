「AI劉丹」取代真人演出 劉丹親澄清有收演出費 外界批評 AI「為用而用」

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TVB 旗下處境劇《愛．回家之三代同糖》近日因頻頻加入 AI 技術，掀起網民熱烈討論。事件亦令去年台柱劉丹肖像被製成「AI 劉丹」宣傳片引起注意。

▲ TVB 截圖

劉丹澄清 AI 肖像風波

《愛．回家之開心速遞》台柱劉丹在去年父親節宣傳片中，曾由「AI 劉丹」取代真人演出。短片以劉丹外貌為基礎，並以「AI 劉丹」與貓咪為主角，講述一段關於親情與思念的故事。網上流傳製作方未經劉丹同意擅自製作短片，而且未支付任何酬勞，令劉丹感到不受尊重，在演員大會上憤怒質問高層。

劉丹接受傳媒訪問時回應闢謠，解釋監製與導演早在拍攝期間已作口頭通知，後來因監製生病，病癒後已立刻跟進並計算演出費（Show 錢）。對於網民表示「寧願看真人也不看 AI 假人」，劉丹感到十分欣慰，卻不擔心會被 AI 取代。他強調 AI 始終無法注入真實感情，呼籲同行演員不必恐慌。劉丹又透露最近已與 TVB 簽訂新合約，大讚公司條件不錯、沒有虧待自己。他生於 1944 年，現年已 82 歲，但目前沒有退休打算。

▲ TVB 截圖

TVB 一年內全面推 AI 各部門「跑數」

有報道指 TVB 自去年起下達指令，全力推動各部門使用 AI，範圍涵蓋劇集、綜藝、宣傳片，甚至字幕與音樂製作，兩大主力部門為企業傳訊部品牌傳播科及 FF 工作室。各部門每月必須匯報 AI 發展進度，導致員工為求交貨，即使人手操作更方便快捷，仍會強行加入 AI 元素，被外界批評是「為用而用」。

已曝光的 AI 製作成品包括綜藝節目《走過歷史大地》中的 AI 洪永城與黃翠如、《萬千星輝賀台慶》AI 序幕、《愛．回家之三代同糖》片頭及餐廳場景，以及微短劇《在我心中，你是獨一無二》、《被出軌的人》，微動畫《社畜求生101》亦全用 AI 生成技術製作。

藝人肖像授權漸受重視

面對 AI 大規模應用，部分藝人開始主動要求明確授權條款。62 歲男星吳啟華今年 7 月出席 TVB 新劇《非份之罪》宣傳活動時透露，已將自己 20 歲時肖像正式授權製作方，由 AI 技術還原年輕樣貌，以「數碼分身」主演一部全新 AI 電影，片酬相當可觀。雙方事前已簽署具法律效力合約，清楚限定肖像僅用於該部作品，不能挪用至其他廣告或製作。內地齊魯律師事務所律師張曉婷提醒，即使合約條款嚴謹，在 AI 技術快速迭代下，單次授權未來仍有可能面臨二次開發或聲音動態特徵被提取等衍生侵權風險。荷李活影星 Bruce Willis 早於 2022 年已與俄羅斯 AI 公司 Deepcake 合作製作數碼分身，是海外先例；而內地串流平台愛奇藝今年 4 月同樣因推出 AI 資料庫，117 位藝人肖像被授權生成內容，引致陳哲遠、張若昀等演員公開否認授權並委託法務處理。相比之下，劉丹與唐詩詠的個案均涉及未有明確事前書面授權即被使用肖像的爭議，反映業界在 AI 應用普及下，藝人肖像權保障機制仍未完善。

資料來源：星島頭條 TVB