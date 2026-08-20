中國機械人商研發粵語大模型 廣東話AI機械人即將登港 將陸續進駐本地商場

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2026 世界機器人大會 8 月 19 日在北京亦莊北人亦創國際會展中心開幕，一連 5 日展出逾 3,000 件展品，當中 300 餘款屬全球首發。深圳機械人生產商優必選（UBTECH）品牌總監譚旻在會上透露，公司正研發基於香港本土語境的粵語大模型，預計本月內推出，並會裝載於旗下輪式及雙足服務機械人，陸續投入香港商場與商廈使用。

▲優必選（UBTECH）品牌總監譚旻在會上透露，公司正研發基於香港本土語境的粵語大模型

情感陪伴機械人 識別逾20種情緒

優必選在大會展出超仿真全尺寸人形機械人，主打情感陪伴功能，可識別 20 多種人類情緒，準確率超過 90%。公司負責人表示將與本港大型集團合作，預料市民日後逛街或上班都會見到人形機械人身影。譚旻進一步解釋，粵語大模型裝載完成後，會有商業服務機械人包括輪式及雙足服務機械人陸續投入香港使用，涵蓋商場、商廈以至不同樂齡科技服務。

廣東34家企業參展 涵蓋全產業鏈

本屆大會以「人機共生，產需共融」為主題，參展企業逾 300 家。當中廣東共有 34 家企業攜帶機械人相關產品參展，參展數量高居全國第一梯隊，分佈於「AI 基礎技術與系統集成」、「核心基礎零部件」、「人形機械人整機」及「高精密執行部件」四大主題展館，完整涵蓋上游動力電池、感應器，中游控制主機板、通訊模組，到下游整機應用的產業鏈。優必選、越疆、逐際動力等深圳企業均有展出人形及雙臂機械人整機產品。

優必選是首家在港交所上市的人形機械人企業，2023 年 12 月 29 日以股份代號 9880 掛牌。公司近年積極拓展香港市場，並計劃在港設立研發中心，發展智慧康養及樂齡科技。

資料來源：無綫新聞 TVB News、小紅書