芬蘭網安公司 6 個月煉成 AI 助手 WithSecure 靠 Bedrock 為中小企拆彈

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網絡安全公司 WithSecure 宣布，其 AI 驅動的網安助手 Luminen 在 Amazon Bedrock 上僅用不足 6 個月便完成開發，目標是協助企業更快理解安全狀態、更快作出反應。這家芬蘭公司強調，Luminen 目標是「民主化網絡安全」，讓缺乏專門知識或安全營運中心的中小企也能應對威脅。

WithSecure 的旗艦產品 Elements 整合了威脅檢測、回應、暴露管理及協同安全服務，以結構化表格形式呈現大量安全數據，然而對於非專業用戶而言，這些數據往往難以消化。「我們想將數據轉化為敘事。」WithSecure 基礎產品副總裁 Leszek Tasiemski 表示，「客戶不需要是網安專家才能使用我們的產品，如果他是專家，我們則讓他更容易串連線索。」

彈性選用模型 兼顧歐洲數據私隱

選擇 Amazon Bedrock 的關鍵原因在於模型選擇的靈活性，WithSecure 產品分析與遙測總監 Klas Kindström 指出：「我們可以在不同模型之間選擇，並在新模型推出時切換。成本效益以及 Amazon Bedrock 在歐洲 AWS 區域的可用性對我們同樣重要。」這家歐洲公司強調數據私隱和主權，而 AWS 的歐洲基建正好配合其合規要求。

Luminen 的應用場景是協助安全團隊更快偵測和回應事件，減少損害和停機時間，對於資源有限的中小企，AI 助手相當於一位 24 小時待命的初級分析師，能將複雜的安全警報轉化為易懂的行動建議，並以用戶的本地語言呈現。

這個案亦反映生成式 AI 在歐洲的應用模式：與其追求最強模型，不如追求最合規、最可控的部署。WithSecure 並非追逐最新的 AI 噱頭，而是利用 Bedrock 的託管特性，在不犧牲數據主權的前提下，快速將 AI 能力嵌入現有產品。

對香港眾多中小企而言，這個案提供了實際參考：網絡安全不再是「請得起專家」的大企業專利。透過生成式 AI 助手，即使是缺乏 IT 安全團隊的公司，也能以相對可負擔的方式提升防禦能力。在網絡攻擊日益頻繁的年代，這種「民主化」或許比技術本身更具意義。

全託管架構 大幅縮短開發週期

6 個月的開發週期在企業軟件世界堪稱神速，傳統上，一個涉及多語言、多模型、還要符合歐盟嚴格數據法規的 AI 功能，由立項到在網上推出往往以年計。WithSecure 能壓縮至此，關鍵在於 Bedrock 的全託管特性——團隊毋須自行管理模型基建，可以專注於提示工程、數據整合和用戶體驗，把「造 AI」的力氣省下來「用 AI」。

從更宏觀的視角看，WithSecure 代表的是一批「歐洲價值觀」科技公司的突圍路線：在矽谷巨頭主導的 AI 時代，它們不比拼模型規模，而是比拼信任、合規和在地化。當歐盟《AI 法案》等監管框架陸續落實，這種以數據主權為賣點的 AI 產品，反而可能成為差異化優勢。對身處監管環境日趨嚴格的香港金融科技和專業服務業，這條「合規先行」的 AI 路線，值得細味。

把複雜數據 轉化為易懂語言

Luminen 的命名來自芬蘭語，寓意「啟蒙」，恰如其分地點出產品使命，把只有專家才看得懂的安全數據，轉化為所有人都能理解的語言。當網絡攻擊日益自動化、規模化，防守方若仍依賴人手分析警報，注定節節敗退。AI 助手的真正價值，不在於取代分析師，而在於把企業有限的保安人力，從重複勞動中解放出來，專注於真正需要判斷力的關鍵決策。