卓永興：AI 不代表節省人手 部門人員需監察運作 出錯不能免責

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政務司副司長兼 AI 效能提升組組長卓永興今日（21 日）出席電台節目表示，政府近年積極推動人工智能應用，雖然簡化及改善程序能加快服務效率，並不代表一定可以節省大量人手，部門同事仍需密切監察系統運作，出錯時不能免責。

▲港台新聞截圖

首批 30 個項目分階段落實

卓永興指出，AI 效能提升組成立以來，已促成及落實首批共 30 個效能提升項目，涉及 13 個政府部門。今年上半年已推出 5 個項目，下半年將再推出 12 個；明年上半年預計推出 9 個，餘下 4 個則於明年下半年落實，到明年年中累計完成共 26 個項目。他表示當局並無刻意設定階段性推出時間表，而是採取「成熟一項推一項」原則。

卓永興說，挑選項目及部門時會優先考慮市民關注、曾接獲較多投訴或接觸面廣的服務，目標是切實提升政府工作效率，而非「為 AI 而 AI」。他以運輸署續牌服務為例，指該服務使用率極高，透過 AI 技術可將通知書發放時間由過往 10 日大幅縮短至 1 日。

智慧交通燈與打擊炒場實例

卓永興舉出運輸署「智慧燈號路暢通」項目為例，指當局在接近維多利亞公園路口安裝交通燈號調節系統感應器，能即時探測車流及人流，並透過 AI 運算最合適燈號時間，預計可為行人減少約 15 至 20 秒等候時間。同時政府亦利用 AI 分析點擊模式與速度，成功攔截超過 9 成以自動程式預訂康文署場地的「炒場」行為。

AI 不能代替人手監察 出錯不能免責

被問及政府 AI 化會否引致官員或部門推卸責任，同時會否大幅削減人手，卓永興強調 AI 僅屬輔助工具，部門同事仍需密切監察系統運作並承擔責任，出錯時不能免責。他重申簡化及改善程序雖然能加快服務效率，但並不代表一定「慳到好多人」，政府內部有大量不同範疇工作，亦正積極開展多項全新工作計劃，政府團隊仍需維持人手監察及運作。

明年擴展至 200 個政務場景

卓永興透露，數字政策辦公室今年內將提供 AI 工具，供各部門於 100 個政務場景應用，涵蓋客戶服務、大數據處理及撰寫檔案等範疇，明年更會擴展至 200 個場景。針對中小企轉型及數據私隱疑慮，他指出政府已推出《人工智能道德框架》及《政府部門人工智能應用指引》，項目推行前必須通過私隱影響評估，生產力促進局、工貿署及貿發局亦會為中小企提供技術與資金支援。同時政府於全港 18 區設立支援點，協助長者及基層市民掌握 AI 應用及提防網絡詐騙。

資料來源：香港01、星島頭條、香港商報