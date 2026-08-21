BYD 香港雙車齊發 M9 DM-i 豪華 MPV 連 ATTO 1 小型電動車登場

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比亞迪聯同和諧汽車 8 月 21 日在灣仔品牌體驗中心舉行「城市雙奏 閃耀啟程」發佈會，正式在香港推出旗艦級豪華 MPV BYD M9 DM-i 及純電動小型掀背車 BYD ATTO 1，即日起於全港陳列室展出。兩款新車連稅指導價由 $458,000 及 $169,360 港元起，讓比亞迪成為本港首個涵蓋 MPV、SUV、房車全品類的新能源汽車品牌。

ATTO 1 主打年輕都市代步

BYD ATTO 1 車長約 3,925mm、車寬 1,720mm、車高 1,590mm，體積小巧，適合穿梭香港狹窄街道及應付地庫窄小車位，標配 16 吋輪圈及多款時尚車身顏色，最小轉向半徑僅 4.95 米。新車採用比亞迪 e-Platform 3.0 純電平台，標準行李箱容量 308 公升，後排座椅摺疊後可擴展至 1,037 公升，車廂內設多達 20 個儲物空間，並配 ISOFIX 兒童安全座椅固定點，適合年輕家庭使用。

動力方面，ATTO 1 搭載 38.88kWh 刀片電池及前置馬達，馬力 55kW（約 75 匹）、扭力 135Nm，NEDC 續航力 380 公里；充電支援最高 39.39kW 直流快充，電量由 30% 充至 80% 僅需 33 分鐘，連接 6.6kW 交流電源則需約 6.5 小時完全充滿。安全方面標配 6 個安全氣囊，屬同級車款中最多，並取得澳洲 ANCAP 最高 5 星安全評級。

M9 DM-i 主攻豪華家庭市場

BYD M9 DM-i 外觀延續品牌高階設計語言，車頭配大尺寸格柵及散熱孔，車側一條腰線由頭沙板延伸至尾燈，配合傳統門把手及多輻式合金鈴圈，塑造穩重體面的商務形象。第三排座椅支援電動摺疊，可快速變成全平地台，方便切換載人與載貨用途。中排配備 15.6 吋電動摺疊吸頂屏幕，適合長途觀影或親子娛樂；Premium 版本另設通風按摩座椅、中排腿托小桌板及車用雪櫃，照顧多人乘坐的舒適需要。

懸掛方面，新車搭載雲輦-C 電子避震系統，提升過彎及顛簸路面的乘坐穩定性。動力上採用比亞迪 DM-i 超級混動技術，由 1.5T 渦輪增壓引擎連前置永磁同步馬達組成，引擎輸出 150 匹馬力及 220Nm 扭力，馬達輸出 272 匹馬力及 315Nm 扭力，0 至 100km/h 加速僅需約 8.5 秒，綜合續航力達 1,000 公里以上（WLTP）。頂配 Premium 版搭載 36.6kWh 刀片電池，純電模式續航達 145 公里（WLTP），滿足日常通勤純電代步需要。

智能座艙與生活功能

兩款新車均配備 10.1 吋中控觸控屏幕，支援無線 Apple CarPlay 連接，並內建「Hi BYD」語音控制系統，駕駛者毋須離開軚盤即可操作多項車輛功能。車輛亦支援 NFC 免鑰匙開車，可用手機解鎖，並可透過比亞迪手機應用程式提前開啟冷氣預冷車廂。ATTO 1 另標配 V2L 外放電功能，最高支援 3.3kW 功率對外供電，方便露營、車中泊或戶外聚會時為電器供電。

新車售價一覽

市場數據顯示，比亞迪 2026 年 7 月在香港以 26.3% 市佔率、664 輛新登記量蟬聯全港汽車銷量冠軍，同月電動車滲透率達 82.1%，反映中國品牌電動車在本港私家車市場的領先地位持續擴大。BYD M9 DM-i 及 BYD ATTO 1 兩款新車即日起於各大比亞迪陳列室展出，ATTO 1 連稅指導價為 169,360 港元，M9 Premium 早鳥指導價為 566,800 港元（限量），M9 Advanced 早鳥指導價為 428,800 港元（限量），最終售價及建議零售價以實際公佈為準。

資料來源：press release