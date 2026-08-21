私家車秒變九巴車廂 手機裝 App 即玩電牌報站 網民笑稱可加入「報錯站」

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有網民近日在社交平台 Threads 上載相片，私家車顯示屏變成巴士報站畫面，擋風玻璃前裝上模擬巴士電牌，像把巴士車廠搬入私家車，相片發布後吸引大批巴士迷留言討論。事主為帳戶 moments.hk（網名 Uncle B），其開發的應用程式為 Display Anywhere 。

下載連結：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moments.hk

巴士迷自製流動報站台

相片中，一部車內的平板電腦，顯示類似巴士車廂報站屏，逐一列出前往站點名稱，包括「昌華街」、「元州邨」及「九龍工業學校」等。

樓主回應網民提問時指出，報站模擬功能並非獨立新應用程式，而是會整合至現有應用程式 Display Anywhere 之內，待下一次更新推出後，用戶即可直接在 Display Anywhere 內體驗報站畫面。至於會否加入語音報站，帳戶主人回應「暫時無」，未有正式時間表。

Display Anywhere 應用程式簡介

Display Anywhere 由本地開發者 moments.hk 製作，專做模擬香港巴士電牌顯示效果，標籤 #電牌隨處玩 正好道出玩法。用戶手持電話或平板電腦，即可隨時隨地重現巴士車頭、車身電牌顯示路線編號及目的地的畫面，吸引大批熱愛香港巴士文化的網民追捧。應用程式官方描述形容，用戶可以「手持一塊巴士路線電牌，隨時隨地享受模擬路線牌樂趣」。

應用程式自 2026 年 6 月起開放公眾測試，發展至今已加入報站畫面等新功能，並可在 Google Play 商店下載。有網民表示原本以為要另外搜尋下載途徑，結果在 Play 商店直接找到即可安裝試玩；亦有巴士迷追問操作方法，帳戶主人回覆指仍在等候更新推出，測試進度「差不多試完」。

網民留言反應熱烈

貼文下方有大量巴士迷留言互動，氣氛熾熱。有人期待未來加入城巴報站模擬，笑言「又一個值得期待的作品」；又有網民留言指,如果應用程式可以模擬「報錯站」,甚至上下車廣播都變成下一站停車,先算得上夠傳神,直言「請緊握扶手」呢句廣播詞正正係九巴經典台詞。帳戶主人 moments.hk 回應時亦笑言認同，指出「其實要做到報錯,先係至高境界」,幽默呼應網民講法。

資料來源：Google Play、moments.hk Threads