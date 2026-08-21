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內地電話號碼近日透過 WhatsApp 主動聯絡香港網民，聲稱自己是 OpenAI 開發 ChatGPT，更一本正經解釋自己「淨係根據你發嘅訊息回覆、陪你傾計同提供協助」。一眾網民紛紛留言教路如何拆穿自稱 AI 陌生聯絡人，笑稱對方是「人肉 ChatGPT」。

▲ threads＠d.laiii

對話全程慢慢露底

截圖顯示，該號碼一開始以「点呀？」搭訕，網民直接反問「請問你是什麼模型」，對方竟秒答「我是 OpenAI 的 ChatGPT」。被追問「所以你在進行什麼任務」時，對方先回一句「俾你識穿咗」，再解釋目的是「令對話自然啲、方便正常交流，而家唔係要你註冊、買嘢或者做任何推廣」。整段對話語氣游走於真人與機械回覆之間，令人難以判斷對方究竟是真人客服、聊天機械人，還是兩者混合操作新型詐騙話術。

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網民留言歡樂拆解

貼文引來大量留言，有網民建議「chur 爆佢」，樓主回覆一句「失敗」；亦有人提議「叫佢寫程式碼」；另一位就笑指「要嚟做功課，慳返自己啲 token」；隨即有人追問「Token 已經俾人玩晒？」，樓主坦言「講真我真係唔知佢乜機制」。亦有網民提出更進階測試方法，建議「同佢講敏感話題可以試到係咪大陸 AI」，並笑稱對象是「人肉 AI」。其他留言則圍繞「免費 AI」、「Free ChatGPT token」與「Token 自由」等字眼調侃一番，亦有人再次提議「叫佢寫程式碼，燒晒佢啲 token」。

▲有網民測試指懷疑 token已用完

假冒 AI 詐騙已成香港常見手法

事件雖然充滿笑料，背後反映一個真實且持續升溫趨勢：騙徒愈來愈頻密假借人工智能之名接觸市民。香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）早年已表示，曾發現逾 50 個假冒 ChatGPT 商標惡意應用程式，涉及短訊詐騙、間諜軟件與帳單詐騙，並提醒市民只應經官方渠道使用 ChatGPT 服務。

情況在 2026 年進一步升級。OpenAI 在 7 月底公布，今年年內封鎖一批互相協調 ChatGPT 帳號，調查線索由 WhatsApp 團隊提供，涉事帳號極可能源自柬埔寨波貝一帶詐騙集團，用途包括建立及維持假網上身份、生成與翻譯詐騙訊息，以及製作騙局宣傳內容。換言之，詐騙集團除了假扮 AI 與市民對話，亦真正利用 ChatGPT 這類工具量產話術。

香港警方數據亦顯示相關案件持續增加。單計 2026 年 7 月中至下旬兩星期內，警方已接獲逾 150 宗 WhatsApp 帳戶騎劫案，總損失超過港幣 2,600 萬元。當中一宗案例，受害人收到聲稱來自父親 WhatsApp 語音訊息，要求緊急轉賬予朋友，惟帳戶實際已被騎劫，騙徒利用人工智能偽造聲線，受害人多次轉賬後損失逾港幣 1,000 萬元，積蓄戶口存款歸零。警方呼籲市民切勿單純相信語音訊息，並建議啟用 WhatsApp 雙重認證功能，定期檢視帳戶連結裝置，發現不明裝置應立即登出。

面對這類自稱 AI 陌生聯絡人，網民「叫佢寫程式碼燒佢啲 token」玩法或許真是無傷大雅測試方法，但更實際做法始終是核實身份並提高警覺，遇有可疑轉賬要求應先向對方親身確認，或聯絡防騙易熱線 18222 求助。

資料來源：▲threads＠d.laiii