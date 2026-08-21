杭州引入交警機械人上崗 僅具警示權無執法權 已發 17 萬次警告

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杭州科技企業 SUPCON 研發的 T2 型輪式機械人身高 1.88 米、體重 98 公斤，自 2026 年 5 月起於西湖景區及多個繁忙路口執勤。機械人搭載視像鏡頭、雷達及車載運算系統，可識別多種違規行為，包括騎車未戴頭盔、電動單車超額載客、車輛越線停車及行人闖紅燈等。

機械人每日上午 7 時至下午 6 時自主運行，無需遠端操控，可在預設位置之間移動，交警團隊可透過中央平台監控及調配。其七關節機械臂能模擬標準交警手勢，並配合交通燈號週期運作。一旦偵測到違規行為，機械人會發出口頭警告並記錄現場情況，轉交人工預警中心處理，而非自行採取執法行動。

杭州早於 2026 年 5 月 1 日勞動節假期在西湖景區試行同款機械人隊伍，3 日內共發出 11,897 次警告，平均每 1 分 43 秒發出一次提示。杭州交警當時形容機械人成效比人類警員更佳，指市民更願意接受機械人提醒。

為何沒有執法權力

這項設計並非技術限制，而是政策選擇。中國警務法律將強制執行權賦予警務人員而非裝置，安排同時迴避了自主系統誤判所引致的法律責任問題。SUPCON 智慧無人系統創新中心負責人曹輝向路透社表示，目標是將違規後的懲處，轉變為行為尚未固化前的即時提醒。

SUPCON 聲稱違規識別準確率超過 95%，但視像鏡頭及雷達仍可能受強烈日照、降雨及極端溫度影響，準確度未必在所有天氣下保持一致。曹輝表示公司已投入數千小時，在旅遊景點、商業區及校園周邊測試機械人，涵蓋繁忙時段及惡劣天氣情況。

擴大規模與放眼海外

目前已有近 50 台同類機械人在中國 3 個省份約 8 個城市投入運作，SUPCON 預計年底前部署數量將增至近 200 台。

競爭對手方面，奇瑞汽車旗下機械人公司 AiMOGA 發展更為進取。路透社獨家報道指，AiMOGA 2026 年已在中國多個城市投入 110 台人形警察機械人，提供交通指揮、人流引導及公共安全宣傳等服務，目標明年向全球交付 10,000 台機械人，期望能躋身全球頂尖機械人企業之列。AiMOGA 自 2025 年 1 月由奇瑞孵化以來，已向全球交付逾 3,000 台機械人，其中 2,000 台輸往海外，業務覆蓋逾 60 個國家及地區，現正就上市地點進行磋商。

AiMOGA 業務負責人兼奇瑞國際總裁張貴兵向路透社表示，交通管理屬具潛力的應用場景，交警經常需要在酷熱天氣、車輛廢氣污染及較高意外風險下工作，機械人可協助紓緩人手短缺問題，海外市場特別是中東及東南亞等高溫多雨地區需求可能更大。張貴兵同時指出海外市場拓展需視乎能否配合當地法規及客戶需要，人形機械人可能需時約 10 年才會迎來普及。

部署計劃體現中國人形機械人產業更宏觀的佈局，由展廳展示走向實質市政合約，亦是機械人迄今少數能找到持續商業需求的領域之一。

資料來源：Reuters