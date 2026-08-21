立法會擬聯手內地企業升級AI 即時出阿拉伯韓文字幕

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立法會正與內地人工智能龍頭企業科大訊飛商討，研究為會議直播實時字幕系統升級，期望加入阿拉伯文、韓文及印尼文等多種語言，取代現時只有中文字幕安排。有議員指此舉有助外國投資者了解香港政策，尤其方便「一帶一路」沿線國家招商引資。

智識聽系統擴至多語種

上屆立法會夥拍科大訊飛，斥資約 2,200 萬元推出智慧謄錄系統「智識聽」。系統自 2023 年 9 月起，分階段應用於大會及委員會會議逐字紀錄，並在 2025 年 7 月進一步擴展至直播會議，市民可透過立法會網站、立法會流動應用程式及 YouTube 頻道，收看附有實時字幕會議直播，不過目前系統僅支援中文直播字幕。

由於部分議員發言咬字或斷句未必清晰，現時仍需幕後人員協助即時修正字幕，使句意更完整易讀，再由系統自動將字幕呈現在直播畫面，因此提供實時字幕會議直播，會較現場會議略為延遲。

擬增阿拉伯文韓文印尼文

據悉「智識聽」或將迎來升級，立法會正與科大訊飛商討，研究增設更多語言實時字幕，當中較「小眾」語言如韓文、印尼文、阿拉伯文等均在考慮之列，料最快年底或明年初可實施。不過有關安排仍待落實，立法會行政管理委員會暫未正式討論此事。

議員稱技術難度不大

具創科背景選委界立法會議員吳傑莊表示，暫未聽到相關消息，相信即使屬實亦不意外。他指出，現時人工智能技術成熟，可翻譯大部分語言，加上科大訊飛發展智能語音轉錄多年，系統甚至能識別地方方言，料技術難度不大。一向關注加密貨幣議題的他表示，自己日前在網上觀看特朗普討論相關政策直播，直言當時若有中文實時字幕自己也會使用，形容這類功能「相當實用」。

另有議員認為，本港近年積極招商引資，「一帶一路」沿線國家為目標之一，而立法會會議不時討論招商引資措施，如稅務安排等與海外投資者相關議題，因此有必要提供更多途徑讓外商深入了解香港政策。亦有議員指出，香港有不少少數族裔，議會內不少同事均會跟進相關議題，提供多語言字幕讓少數族裔了解立法會工作，亦相當合情合理。

系統縱有瑕疵 議員料無大礙

目前實時字幕系統偶爾會出現小瑕疵，但議員仍對引入更多語言字幕充滿信心。有議員提到曾親身試用科大訊飛研發翻譯耳機，體驗效果相當理想，而「智識聽」系統語音識別率已突破 9 成，預料即使再加入新語言，亦沒有太大問題。獨立報道亦指，系統自 2025 年 8 月起，謄錄準確率達 96%，經幕後即時修正後，人機結合準確率可達 99%，即使面對議員特殊口音或複雜地名，亦能高效處理。

資料來源：香港01