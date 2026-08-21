Meta 自建 AI 仍不夠 每年向微軟買 AI 模型 每週消耗數萬億 Token

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Meta 每年向 Microsoft Azure 旗下 Foundry 平台購入 AI 模型服務，涉及金額達數億美元，以現時匯率計算即港幣數十億元。彭博社 8 月 20 日引述消息人士報道，指 Meta 每週透過該平台消耗數萬億 token，惟 Meta 與 Microsoft 均未確認具體金額及用量。消息同時反映即使 Meta 大手投資自家 AI 基建，仍要外購運算資源應付龐大需求。

Meta 購入外部模型評估系統

消息人士透露，Meta 開發人員曾利用 Foundry 提供 OpenAI 模型評估自家系統輸出結果。Meta 技術總監 Andrew Bosworth 今年 7 月表示，公司會租用市面領先外部模型，作為開發工作一部分。彭博社報道未有披露 Meta 具體使用哪些模型、定價或合約條款，兩家公司亦拒絕確認每年開支及每週 token 用量。

Meta 去年 10 月曾表示，預期今年計算需求可由自家基建及外部雲端合約共同滿足。公司亦討論過推出自家 API，讓其他企業存取多款 AI 模型，直接與 Foundry 競爭。今年 1 月，Meta 提到第三方雲端開支會帶動全年支出增長，這部分開支與公司自家基建資本開支分開計算。

Foundry 客戶量急升

Microsoft 表示 Foundry 平台截至 7 月 29 日已有 100,000 名客戶，收入按年增長超過一倍。同時使用多家供應商模型客戶數目，由今年初起增加 5 倍，按年運算量達 1 兆 token 客戶數目亦按年增加 4 倍。

Microsoft 財務總監 Amy Hood 指出，系統仍然存在產能限制，需求持續超過現有供應。截至 2026 年 6 月 30 日止財政年度，Azure 收入突破 1,000 億美元（約港幣 7,800 億元），按年增長 41%。消息人士補充，Foundry 最大客戶仍集中於科技行業本身，OpenAI 佔 Microsoft 整體 AI 收入約 70%，但報道未披露 Meta 佔 Foundry 收入比例。

Azure 產能受質疑

Meta 巨額用量曝光之際，Azure 正面對產能限制爭議。《衛報》8 月 17 日一份調查發現，Microsoft 實際安裝 AI 晶片數目約 220 萬個，低於根據公司公布電力容量推算所得數字。Microsoft 反駁計算方法，指分析所用假設有誤。加州大學河濱分校教授 Shaolei Ren 曾審視相關電力推算，認為現有公開產能數據缺乏足夠背景資料，難以確定實際運作運算量。

Meta 資本開支持續破頂

Meta 用於自家 AI 基建資本開支同樣不斷上調。公司今年首季將全年資本開支預算，由 1,150 億美元至 1,350 億美元（約港幣 8,970 億元至 10,530 億元），上調至 1,250 億美元至 1,450 億美元。第二季公佈業績時，再將下限提升至 1,300 億美元，令全年預算範圍變成 1,300 億美元至 1,450 億美元（約港幣 10,140 億元至 11,310 億元），接近去年 722.2 億美元（約港幣 5,633.2 億元）開支一倍。單計今年第二季，資本開支已達 310.8 億美元（約港幣 2,424.2 億元）。

Meta 行政總裁 Mark Zuckerberg 早前解釋，開支上調主要因為零件價格上升，尤其是記憶體價格，以及需要額外投資數據中心應付未來年度容量需求。公司同時因為 AI 基建開支龐大，第二季自由現金流按年急跌 91%，反映追趕 AI 競賽代價不輕。

資料來源：Implicator.ai、Reuters、The Guardian