摺 mon 機終可放心用 Samsung Galaxy Z Fold8 系列 主打抗摺屏幕技術

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Samsung 正式在全球 106 個市場推出 Galaxy Z Fold8 Ultra 與 Galaxy Z Fold8 兩款摺疊手機。新機摺疊屏幕引入全新 Flex Titanium 技術，改善摺痕問題與鉸鏈耐用度，用家使用摺疊手機時毋須再過分擔心屏幕損耗。

▲ Galaxy Z Fold8

▲ Galaxy Z Fold8 Ultra

Flex Titanium 屏幕技術特色

Galaxy Z Fold8 系列最大改動落在屏幕結構。Samsung 在摺疊屏幕底層加入鈦合金薄膜，厚度不足人類頭髮直徑 30%，但硬度較上代使用的聚合物薄膜提高 20%，配合薄膜下方鈦金屬板，令屏幕表面更平整，大幅減少摺痕可見度。屏幕表面同時採用 Samsung Ultra Thin Glass 超薄玻璃，配合抗反光塗層，戶外強光下觀看屏幕亦可減少眩光。有評測指出，Galaxy Z Fold8 Ultra 開箱初期幾乎看不到摺痕，鉸鏈亦較 Galaxy Z Fold7 更順暢打開。

亮度方面，Galaxy Z Fold8 Ultra 主屏幕峰值亮度達 3,000 nits，較上代 Galaxy Z Fold7 提高 15%，加上抗反光鍍層，無論室內室外都能清晰顯示畫面。屏幕尺寸方面，Galaxy Z Fold8 Ultra 主屏幕由 7.6 吋擴大至 8 吋，外屏亦增至 6.5 吋；基礎版 Galaxy Z Fold8 則採用嶄新闊屏比例，主屏幕 7.6 吋、外屏 5.5 吋，主打社交媒體與短片瀏覽體驗。

Flex Mode 半摺化身小支架

Galaxy Z Fold8 Ultra 支援 Flex Mode,只要將手機摺合至 75 度至 115 度並放平,支援嘅應用程式會自動分割畫面,上半部顯示內容、下半部變成操作區,毋須手持即可觀看影片或進行視像通話。相機應用程式更加特別,半摺後下半屏幕會變成觸控板,拍攝時手指毋須遮擋鏡頭,方便自拍或影相時微調角度。

▲Flex Mode 應用程式會自動分割畫面,上半部顯示內容、下半部變成操作區

▲ 相機應用程式更加特別,半摺後下半屏幕會變成觸控板

鉸鏈耐用度維持高水平

兩款手機鉸鏈均維持 500,000 次摺合耐用度標準，相當於一般用戶每日摺合使用約 13 年。耐用度水平由上代 Galaxy Z Fold7 開始達成，較更早期型號 Galaxy Z Fold6 可承受的 200,000 次摺合有明顯提升，今代 Galaxy Z Fold8 系列延續同一高標準。防塵防水方面，兩款手機均取得 IP48 認證，可在 1.5 米清水浸泡 30 分鐘，但防塵能力有限，官方亦提醒使用者防水能力會隨時間減退。

業界人士指出，摺疊手機屏幕耐用度已進入成熟階段，材料工程成為各大廠商競爭焦點，而非單靠鉸鏈結構改良。市場研究機構預測，2026 年全球摺疊手機出貨量將按年增長 30%，反映消費者對摺疊手機信心逐步提升。

功能與定價一覽

除屏幕技術外，Galaxy Z Fold8 Ultra 配備 200MP 主鏡頭與全新 50MP 超廣角鏡頭，並搭載 10MP 3 倍光學變焦長焦鏡頭；基礎版 Galaxy Z Fold8 則配備雙 50MP 主鏡頭與超廣角鏡頭組合。兩款手機均採用 Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy 晶片，配合 Galaxy AI 功能，支援多重視窗多工處理。

香港定價方面，Galaxy Z Fold8 Ultra 256GB 版本售 HK$15,998，512GB 版本售 HK$17,198；基礎版 Galaxy Z Fold8 則由 HK$14,398 起，兩款手機已於 Samsung 官網及各大零售商同步發售。

資料來源：Samsung Newsroom