SpaceX Falcon 9 火箭殘骸高速撞月　NASA 拍到 60 呎新撞擊坑留「月球傷痕」

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美國太空總署（NASA）證實，SpaceX 一枚 Falcon 9 火箭上面級（second stage）於 2026 年 8 月 5 日以時速約 5,400 英里撞上月球表面，形成全新撞擊坑。NASA 月球勘測軌道飛行器（Lunar Reconnaissance Orbiter，LRO）於 8 月 11 至 12 日拍下現場影像，顯示撞擊坑闊約 60 呎、深不足 10 呎，坑口延伸出明暗交錯放射狀痕跡，成為月球表面一道新「傷痕」。

追蹤火箭殘骸如「太空尋寶」

事件源於 2025 年 1 月，Falcon 9 火箭將 Firefly Aerospace 旗下「Blue Ghost 1」及日本 ispace「Hakuto-R Mission 2」兩個月球探測器送入太空。任務完成後，火箭上面級未有如常返回地球大氣層燒毀，反而遺留在橫跨地月距離的高地球軌道，最終在地心引力牽引下撞向月球，位置接近愛因斯坦撞擊坑（Einstein Crater）。

由於屬非計劃內撞擊，NASA 需要全球專家與天文愛好者合力追蹤火箭殘骸軌跡。業餘天文學家 Bill Gray 早於 2025 年 9 月發現殘骸並持續監測，NASA「近地天體研究中心」（Center for Near Earth Object Studies）亦持續修正撞擊位置預測。最終南韓「Danuri」月球軌道器在撞擊後數小時內率先拍到現場，將撞擊點定位至誤差僅 0.6 英里範圍內，為後續 LRO 精準取景提供關鍵座標。

傾側衛星拍攝 時速達每秒 1 英里飛行中取景

LRO 平時在距月面約 60 英里高空以每秒 1 英里速度繞極飛行，每 2 小時繞月 1 圈。為拍下撞擊坑，NASA 工程師需要在飛越目標上空的短暫時間內，遙控衛星傾側鏡頭對準地面，難度甚高。最終團隊利用 LRO 窄角相機（Narrow-Angle Camera，最小可辨識 3 呎大小物體），確認撞擊坑準確位置為北緯 19.4759 度、東經 266.7138 度。

影像顯示坑口周圍呈現新舊物質對比：較暗痕跡屬於長期受太陽風、宇宙射線及微隕石撞擊風化的舊有月壤，坑口邊緣較明亮的放射紋則是撞擊瞬間從月表深層翻出的新鮮物質。

這是人類史上第 3 次已知（或推斷）火箭殘骸意外撞月事件，此前分別發生於 1959 年蘇聯 Luna 2 探測器運載火箭第 3 級，以及中國嫦娥五號 T1 任務上面級（撞向月球背面）。專家指出，今次事件雖不涉及安全風險，但意外提供難得機會，讓科學家透過撞擊前後影像對比，研究月球表面在高能量撞擊下的反應，同時驗證人類追蹤及鎖定太空垃圾撞擊影像的能力。

太空垃圾問題再受關注

隨著各國月球任務數量持續增加，未妥善處理的火箭殘骸未來或會累積更多「意外撞月」事件。今次事件亦再次引致外界關注太空法規、太空垃圾管理及「太空考古」議題。隨著 SpaceX、NASA 及其他太空機構陸續展開更多月球任務，如何避免火箭殘骸失控漂流造成不可預測撞擊，將成未來太空探索需要正視的課題。

來源: NASA