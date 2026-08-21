Threads熱傳高燒請假圖 打工仔湧入瘋狂接龍 連驗孕棒重傷相都出動

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社交平台 Threads 近日再度掀起打工仔共鳴熱話。有網民上載一系列電子耳溫槍顯示 38.9°C 至 39.6°C 紅色高燒畫面相片，並以「返工返學請假圖自取」為題，火速吸引超過 70,000 名網民按讚。相片中亮起刺眼紅燈的探熱針，瞬間擊中無數上班族與學生厭世心靈，更意外引致一場聲勢浩大的「請假素材接龍」大賽。

▲ threads@yanana1209

網民傾囊相授避難圖庫存檔

留言區在短短數小時內演變成各路網民的「避難圖庫存檔區」。除了經典高燒耳溫槍，不少人更翻出當年疫情期間的珍藏，分享自己如何在同一支陽性快測棒上，透過更換背景、光線與十幾個刁鑽角度拍攝，成功分拆成「一個月假」的實戰回憶。更有網民貼心提供附帶美甲特寫的「限女生專用」探熱槍相片，甚至有人陸續貼出五合一快測陽性、驗孕棒兩條線，笑言「呢張應該有機會請三個月」；去到最後甚至連在公立醫院病床整條腿包紮著厚重繃帶的重傷相都傾巢而出，戲稱「我都加一張，盡幫盡幫」。

這場圖庫接龍迅速發酵，很大程度上勾起大眾對疫情時期「憑圖批假」的集體回憶。當時快測陽性只要拍照上載便能申報隔離或請假，令不少打工仔養成「儲存快測圖與生病相」習慣。如今網民紛紛將當年私藏公諸於世，互相交換請假籌碼，將日常上班的沉重壓抑轉化為網上黑色幽默。

然而狂歡背後，不少網民與過來人亦紛紛潑冷水，指出這種「以圖請假」套路在今時今日早已行不通。隨着疫情常態化，各大企業與學校管理機制全面收緊，不論相片中的體溫高達 40 度，抑或整條腿裹滿繃帶，不少公司回覆永遠只有一句「請補返醫生紙」。有網民無奈留言表示，現在哪怕真的發高燒，最終還是要拖着病體去診所排隊，花幾百元換取一張一至兩天病假證明，單憑相片根本無法蒙混過關。

資料來源：threads@yanana1209