Meta 眼鏡太似間諜裝備？英國戲院、法院、酒吧齊齊禁

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英國多間戲院近日開始限制觀眾佩戴 Meta AI 智能眼鏡等具備拍攝功能的可穿戴裝置，憂慮裝置被用作盜錄電影及侵犯他人私隱。英國電影院協會發表聲明，確認業界留意到智能眼鏡使用率上升，同時認同裝置對有特定無障礙需求人士帶來便利，但基於私隱及盜版風險，戲院必須採取相應限制措施。

隱蔽拍攝功能引發憂慮

Meta 智能眼鏡內置微型鏡頭，用戶可隱蔽地拍攝周遭環境。Meta 將產品定位為「免提相機」，用戶輕拍鏡框或語音指令即可啟動錄影，內容儲存在裝置內部，之後可傳送至手機。由於錄影過程不易被察覺，戲院擔心裝置被用作偷錄電影畫面，造成盜版問題。

法院已率先設限

除戲院外，配備鏡頭的智能眼鏡在其他場合亦引發私隱爭議。英格蘭及威爾斯法院系統 HMCTS 本月 11 日起，禁止任何人佩戴 Meta 智能眼鏡進入法院大樓，違規者裝置會被沒收，離開時才發還。事件源於今年初倫敦高等法院一宗案件，有證人被指經智能眼鏡實時獲得提示，引發外界關注裝置的私隱風險。美國紐約州早在 7 月 20 日已於超過 1,240 間法院實施類似禁令，是全球首個作出相關規定的司法管轄區。

私隱爭議蔓延歐洲

德國一個維權組織本月 12 日就 Meta 及其他公司在當地銷售智能眼鏡，向當局提出刑事投訴，指裝置違反私隱法例。德國聯邦網絡局早於 2023 年底已表明，具備隱蔽錄音錄影功能的連網裝置屬違法，但只要錄影功能有明顯提示（例如指示燈），擁有、進口或銷售智能眼鏡本身並不違法。英國方面，包括連鎖酒吧 Wetherspoons、劇院運營商 ATG Theatres 及多間高級餐廳，近月亦相繼宣布禁止顧客佩戴 Meta 智能眼鏡，形容裝置為「間諜眼鏡」。

同時，這類設備亦被人用於秘密錄製私人對話並擅自上載到網上。英國一名 TikTok 網紅早前用智能眼鏡秘密拍下與他人互動，將影片上載至 TikTok 及 YouTube，內容涉及對年輕女性發表性暗示言論及辱罵一名錫克教店主，事件正接受警方調查。

戲院政策未統一

英國電影院協會強調，現時未有單一戲院實施全面禁令，個別戲院營運商可自行決定是否禁止或限制配備鏡頭的智能眼鏡進入場館。有評論指出，這類場地級禁令目前只屬個別機構自行採用的政策，未有一套適用全國的法例規管智能眼鏡在公共場所的使用。

資料來源：cnBeta