男童突推電動輪椅控制器 險輕鐵月台連人帶車衝落軌 事主及時拍開手

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一名長期使用電動輪椅的女事主近日在社交平台 Threads 發文，講述自己在港鐵輕鐵月台候車時，遭一名男童突然衝前推動輪椅控制器。幸好事主反應迅速及時推開對方的手，否則連人帶車恐直衝落路軌。事主使用輪椅 14 年，形容這是首次遇上同類驚險情況。

▲ Threads（用戶 chiwaicia）

男童衝前觸碰控制器

事主在帖文憶述當時正在月台等候列車，突然有一名男童衝上前伸手推動其電動輪椅控制器。她慶幸自己即時反應並立刻推開男童的手，強調若無及時反應，輪椅便會跌落月台。事發後男童家長隨即衝上前致歉，解釋孩子患有過度活躍症。

事主在文中表示明白家長處境，但強調類似行為極度危險，呼籲家長必須緊握小童的手。她特別提到今次自己反應夠快才無事發生，若換成年老輪椅使用者未必能及時反應，一旦跌落路軌後果不堪設想。

有網民質疑月台為何沒有幕門，惟輕鐵月台一向沒有安裝幕門；另有網民關心電動輪椅有否煞車裝置，有人解釋大部分電動輪椅靜止時會鎖住動力轆，只要不推動控制桿，車輪便處於卡住狀態難以推動，但控制桿一經外力觸碰，這個物理鎖定機制便會即時解除。

今年初亦有老婦推輪椅上扶手梯期間失足，連同輪椅上的長者一同跌倒受傷。這類事故反映輕鐵月台與路軌之間的安全風險，對輪椅使用者、長者及兒童均構成潛在威脅。

資料來源：Threads（用戶 chiwaicia）