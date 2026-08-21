Xbox 25 週年聯乘 IKEA 推家品 玩家唔收貨：搞好遊戲先講

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Xbox 近日公布一項跨界合作，將與家居品牌 IKEA 推出以手掣為設計靈感的主題家具。官方發布預告片，首批產品造型吸睛，惟未有公開完整產品線、售價及發售日期。

科隆遊戲展或揭盅詳情

外界普遍預期，Xbox 與 IKEA 將於即將舉行的科隆遊戲展正式公布合作全部內容。Xbox 今年將現身德國科隆展會 Hall 7 攤位 A-0.61，慶祝品牌成立 25 週年，屆時亦有機會公布更多以 Xbox 遊戲及 IP 為主題的產品。

玩家社群反應兩極

這次合作在玩家社群引發不同意見。部分忠實粉絲對聯乘細節感到期待，另一部分玩家就借機表達對 Xbox 現時發展方向的失望與不滿。事實上 Xbox 過往曾多次推出跨界產品，包括 2021 年與美國女孩玩具品牌 American Girl 聯名推出主題娃娃服裝及家具，甚至曾推出以 Xbox Series X 造型設計的實用雪櫃。

業務重整背景值得留意

Xbox 業務主管 Asha Sharma 早前透露，公司現時核心優先事項之一是「連接」，即擴展粉絲喜愛世界。不過今年 7 月 Microsoft 已宣布裁減 Xbox 部門 3,200 個職位，佔部門人手約 20%，並分拆或出售 Compulsion Games、Double Fine Productions、Ninja Theory 及 Undead Labs 四間工作室，另一間工作室 Arkane Studios 亦仍在審視去留。有評論指，單靠聯名家具恐怕難以幫助 Xbox 走出目前困境。在過去兩代主機競爭中，Xbox 一直難與 PlayStation 及任天堂相抗衡，頻繁遊戲取消、工作室重組及裁員事件，已令不少玩家對品牌前景持悲觀態度。

資料來源：cnBeta