小米二代人形機械人亮相 扭螺絲成功率達 98% 工廠實習 4 個月

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小米第二代人形機械人原型機在 2026 世界機械人大會首度公開亮相，全身關節自由度由初代 CyberOne 21 個大增至 66 個，單是雙手就佔 33 個自由度。機械人已在小米汽車亦莊工廠實習滿 4 個月，自攻螺母上件作業成功率高達 98%，與熟練工人約 99% 水平僅相差 1 個百分點。

二代機械人規格大躍進

小米在 2022 年 8 月發布首款全尺寸人形仿生機械人 CyberOne（中文名「鐵大」），身高 1.77 米、重 52 公斤，全身只有 21 個關節自由度。相比之下，新一代機械人自由度數大增 3 倍多至 66 個，其中一半集中在手部。體重由 52 公斤增至 66 公斤，增幅約 27%，身高則由 1.77 米降至 1.70 米，設計刻意按工人平均身高調整，令機械人更貼合工廠環境。

手部技術是這次升級重點。小米早前展示的靈巧手已具備全掌觸覺覆蓋，自由度介乎 22 至 27 個；新一代機械人手部自由度進一步提升至 33 個，配合全掌觸覺感知，已能完成拎紙袋、遞送物品、與人碰拳乃至比心等細緻動作。目前這款機械人仍處於樣機階段，完成中國內地首展後將前往歐洲展出。

工廠實習 4 個月 扭螺絲近乎完美

小米機械人事業部總經理向迪昀在大會上透露，自攻螺母上件這類需要精細觸覺、存在強磁場對抗的工站，今年 3 月成功率約 90%，7 月已提升至約 98%，而同一工站人手操作成功率約 99%，機械人只落後 1 個百分點。除了扭螺絲，機械人亦開始執行新任務，包括中控台側蓋板上件、物料箱摺疊，兩項任務成功率同樣達到 90%。

向迪昀又透露，目前工廠有兩部機械人實習運作：一部是 2023 至 2024 年研發的高動態機械人，另一部則是這次公開展出的二代機械人，兩部均在工廠實際運作。他預計今年年底成功率有望追至 99%，但長遠而言若要取代目前需要 30 至 50 個步驟、複雜度高的人手工序，可能仍需 2 至 3 年時間。

小米今年 7 月已完成機械人本體、數據及模型的完整布局，並發布具身生成模型 Xiaomi-Robotics-U0 及具身基座模型 Xiaomi-Robotics-1。大會現場機械人亦首次與觀眾即時互動，包括送花、比心及行紳士禮，小米指整個過程由大模型驅動，實現自主決策與自主執行。

資料來源：香港01、新浪財經、快科技