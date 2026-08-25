上汽 Audi 電動車反攻歐洲 德國車主願付近倍價錢入手

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由 Audi 與上汽合作開發、專為中國市場設計的 AUDI E5 Sportback 與 E7X 純電車型，日前經德國平行進口商 Auto China 完成採購、海運及歐盟法規認證，正式在德國合法上牌上路，登陸 Audi 德國本土市場。

無四環標誌 車尾改用 AUDI 字母

兩款車型屬於 Audi 專為中國市場設立的子品牌 AUDI，不使用傳統四環車標，車尾改為大寫「AUDI」字母標識，整車基於 Audi 與上汽聯合開發的 ADP 高階數碼平台建造。車型深度配合中國車載系統生態、智能座艙及本地用戶習慣設計，Volkswagen 集團官方已明確表示，不會將兩款車正式出口至歐洲市場。

售價對比 德國車主要付近倍價錢

價格方面，兩款車型出現強烈反差。E5 Sportback 中國起售價 20.59 萬元人民幣（約港幣 22.24 萬元），E7X 中國起售價 26.98 萬元人民幣（約港幣 29.14 萬元）。經過採購、遠洋運輸、歐盟反補貼關稅、增值稅及單車認證等多重成本疊加後，兩款車在德國市場售價幾乎翻倍：E5 Sportback 稅前標價 59,980 歐元（約港幣 50.86 萬元），E7X 起售價 72,900 歐元（約港幣 61.82 萬元）。

性能卻勝過本地生產 Audi 車型

即使成本大幅推高，兩款中國製車型對比德國本土生產的同級 Audi 電動車依然具備明顯優勢。E5 Sportback 頂配雙電機版本最大可輸出 776 匹馬力，0 至 100 公里加速只需 3.4 秒，搭載 100kWh 800V 高壓電池，CLTC 續航達 647 公里；相比之下，德國本土生產的 Audi S6 Sportback e-tron 動力只有 543 匹馬力，售價卻貴 28,000 歐元（約港幣 23.74 萬元），性能較弱但價格更高。硬件配置上，兩款車配備大尺寸中控顯示屏、完整本地化智能座艙及高階智能駕駛系統，交互體驗與車聯網功能均按中國消費者需求調校。

Volkswagen 曾游說歐盟加徵關稅 反被自家車型突圍

事件最諷刺的地方：Volkswagen 集團此前一直游說歐盟向中國電動車加徵關稅，結果率先打入德國市場的，反而是自己在中國開發的限定車型。德國車行反應兩極——部分經銷商擔心維修支援和二手價，但不少消費者對兩款車相當感興趣。有網民直言，同樣是 Audi 技術，本地車貴一截，性能反而輸蝕。

歐盟對華電動車關稅 早已高逾三成

歐盟自 2024 年底起已向中國製造的電動車加徵額外關稅，最高稅率一度達 37.6%，疊加原有 10% 進口關稅。今年 2 月，歐盟進一步允許車廠就個別中國進口電動車型申請關稅豁免協商，6 月歐盟亦研究向中國插電式混能車加徵關稅。AUDI 品牌由 Audi 與上汽於 2024 年 11 月聯合推出，首款量產車 E5 Sportback 已於 2025 年 9 月在中國正式上市，E7X 亦已展開預售。

資料來源：快科技