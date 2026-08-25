Samsung 前員工稱 長鑫存儲無自主研發 DRAM 核心製程全靠偷

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中國 DRAM 龍頭長鑫存儲（CXMT）再爆出技術竊密內幕。一名曾在 Samsung 任職 28 年、其後跳槽協助創辦長鑫存儲的全姓工程師，日前在首爾中央地方法院作證，指出長鑫存儲管理層自 2016 年成立起，就無意自行研發技術，只圖取得 Samsung 核心製程資料開展業務。

法院證詞揭發展藍圖

這名全姓工程師於 8 月 11 日出庭作證時表示，包括行政總裁及技術總監在內的長鑫存儲管理層，自公司 2016 年成立起，就試圖利用 Samsung 的製程配方計劃（Process Recipe Plan）開發 DRAM 製程節點。他指出長鑫存儲創立時並無研發實驗室等設施，完全無意以自身研究獨立研發技術，竊取 Samsung 技術更成為公司發展策略核心一環。

全某涉嫌外洩的 Samsung 18 納米級 DRAM 製程配方，詳細記載生產過程中 600 道製程步驟及必要裝置條件。Samsung 耗時 5 年並投入約 1.6 兆韓元研發出該技術，而全某離職跳槽長鑫存儲時，連同這套機密一併帶走。南韓檢方認定長鑫存儲利用竊得的 Samsung 製程技術，於 2023 年成功量產 10 納米級 DRAM 晶片。

涉案工程師判監七年

全某在 Samsung 服務長達 28 年，2016 年轉投長鑫存儲，其後因非法取得 Samsung 核心製程資料被南韓檢方拘捕起訴。首爾中央地方法院今年 4 月裁定他違反《產業技術保護法》等罪名成立，判處監禁 7 年。法院指全某當時因交出機密而獲得報酬，折合約 200 萬美元（約港幣 1,560 萬元），另附股權及其他合約獎勵。南韓檢方自 2024 年 1 月展開調查，至 2025 年底結束，前後起訴全某在內共 10 名前 Samsung 員工及研發人員，控罪包括洩露受國家保護核心技術。分析指出若全某證詞獲法庭採納，將為 Samsung 日後向美國國際貿易委員會（ITC）控告長鑫存儲侵權提供更有力證據。

CXMT 上市市值超三千億美元

長鑫存儲母公司長鑫科技集團由主席朱一明於 2016 年創立，今年 7 月 27 日在上海證券交易所科創板掛牌，發行價每股 8.66 元人民幣，首日股價急升近 466%，收報 49 元人民幣，市值約達 3.3 兆元人民幣（約港幣 3.73 兆元），超越中國工商銀行 2.6 兆元人民幣市值，成為中國 A 股市值最高上市公司。這次上市集資 57.92 億元人民幣（約港幣 65.45 億元），屬今年亞洲規模最大的新股上市。

根據上市招股書披露，長鑫存儲 2025 年度全球 DRAM 市場佔有率約 7.67%。第一季度營運表現亦見顯著改善，由去年同期虧損 2.83 億元人民幣，轉為溢利 35.43 億元人民幣。上市前夕市場亦傳出 Apple 已開始測試長鑫存儲記憶體晶片，用於在中國市場銷售的裝置。目前全球 DRAM 市場仍由 Samsung、SK Hynix 及 Micron 主導。

資料來源：Maeil Business Newspaper、CNBC