GTA 6 官方全網追兇 要求微軟 、Discord、X 及 Google 交出洩密者身分資料

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《俠盜獵車手 VI》（GTA 6）開發商 Take-Two Interactive 因遊戲畫面連日外流，向紐約南區聯邦地區法院申請 4 張 DMCA 傳票，要求 Microsoft、Discord、X 及 Google 交出洩密者「CyberLeek」身分資料。當中 Discord 傳票範圍涵蓋 3 個伺服器內幾乎所有曾發言用戶，引來過度擴權質疑。

洩密事件始末

8 月 18 日自稱 CyberLeek 用戶開始在網上發布 GTA 6 未公開遊戲畫面及地圖圖像。洩密者宣稱訂立「三戒律」，聲稱 Take-Two 違反「禁止數碼版遊戲預售」一條，因而以洩密報復，並在網站 cyberleek.vilenarios.com 發布宣言，批評遊戲業界放棄實體光碟發行。多段洩密影片附有「BUY $CYBERLEEK ON SOLANA」水印，涉及加密貨幣宣傳。截至 8 月 21 日已有第 6 段洩密影片流出，時間正值 Rockstar 母公司原定在 Netflix 首播「Grand Theft Auto VI: An Extended Look」預告片前 6 日。預告片在美國時間約 8 月 27 日、日本時間 8 月 28 日先在 Netflix 上架，同日稍後於 YouTube 公開。

Microsoft 及 Discord 傳票範圍最廣

Take-Two 於 8 月 20 日向 Microsoft 及 Discord 提交兩張 DMCA 傳票，由 Kirkland & Ellis 律師行 Dale Cendali 及 Joshua Simmons 代表申請，設 9 月 4 日回覆期限。

Discord 傳票鎖定 3 個伺服器：Ødyssey.gg（伺服器 ID 1517326120867991592）、「!Odyssey」（1127436882800816149），以及由澳洲創作者 Matthew Judge（網名 DarkViperAU）營運的編輯伺服器（268280696601051136）。Microsoft 傳票文件形容 Ødyssey.gg 為「作弊群組」，並稱之為洩密者「操作者根據地」。傳票要求提供 2026 年 6 月 1 日至今曾加入或在該 3 個伺服器發言帳號之 MachineGuid 及 MSA 裝置識別碼、註冊及最後登入 IP 位址、電話號碼、關聯 Google 及 Xbox 帳戶，以及 OneDrive 內容。MachineGuid 是 Windows 安裝時產生的識別碼，微軟支援文件指出除非更換系統驅動器，否則即使更換硬件，識別碼亦不會改變。

值得留意，Take-Two 提交的 Microsoft 傳票實際上要求微軟以 GitHub 服務供應商身分回應，並非以 Xbox 或 OneDrive 營運商身分回應。8 月 19 日 Take-Two 知識產權法務助理 Alex Aviles 向 GitHub 版權部門發出下架通知，針對程式庫 zyrexdz/cyberleek-leak-research，聲明程式庫「必須完全停用，此屬明顯侵權個案，無任何補救方法」。截至報道時該程式庫仍公開運作，累積近 500 個星號、逾 30 個分支。透過解碼帳號及伺服器 ID 產生時間，CyberLeek 帳號登記於 2019 年 1 月 10 日，DarkViperAU 伺服器建立於 2017 年 1 月 10 日，Ødyssey.gg 伺服器則建立於 2026 年 6 月 19 日，即傳票追溯期起點後 18 日。Matthew Judge 本人在 X 否認知情，表示「我甚麼都不知道」。

X 及 YouTube 傳票範圍較窄

翌日即 8 月 21 日，Take-Two 改由另一間律師行 Ruttenberg IP Law 代表，向 X 及 Google 分別申請傳票，範圍明顯較窄。

X 傳票列出 3 個帳號：@cyberleek_ar_io、@cyberleekario 及 @MrCyberLeek，要求提供帳戶 ID、註冊電郵、IP 存取紀錄、電話號碼及關聯裝置識別碼。GTA 粉絲社群在傳票申請前已指出這些帳號屬冒充帳戶，洩密影片後期亦加入「CYBERLEEK DOES NOT HAVE TWITTER」水印聲明本人沒有 Twitter 帳號。目前 3 個帳號均已被封鎖，文件未有說明 Take-Two 是否視這些帳號為洩密源頭，抑或僅屬複製傳播洩密內容的冒充者。

Google 與 YouTube 傳票只鎖定單一影片及 3 個相關頻道，分別名為 CyberLeeks、Surfer24k 及 Cyberleek_ar_io。其中 Surfer24k 同時出現在 Discord 傳票，與 Ødyssey.gg 伺服器 ID 相關聯，讓 Take-Two 比對兩個平台取得的資料互相印證。文件附件顯示 Rockstar 在 YouTube 提出的下架請求編號為「UNAUTH_2026AUG_VIDEO2」，YouTube 的 Content ID 系統在影片上架後不久便自動偵測並標記侵權。

法律程序未完成

4 張傳票目前均未正式發出。法官 Andrew L. Carter Jr. 及 Jennifer L. Rochon 分別簽署命令，指示法院書記發出傳票，惟書記至今尚未執行，現階段無任何用戶資料轉移至 Take-Two 手上。

DMCA 傳票依據《數碼千禧年版權法》第 512(h) 條，容許版權持有人在未提出訴訟前要求服務供應商識別涉嫌侵權者身分，並非正式訴訟，亦不需法庭就案情裁決，只需書記簽發即可。Take-Two 法律代表聲明申請目的僅為「取得涉嫌侵權者身分資料，並僅用於保障 Take-Two 權利」，意味日後不排除演變成正式訴訟。有評論指出 DMCA 傳票理應只針對與特定侵權內容直接相關人士，Discord 傳票要求交出整個伺服器內所有曾發言帳號資料，當中許多用戶可能從未發布任何內容，做法合理程度仍存爭議。截至報道時未有服務供應商或涉事用戶提出反對或申請撤銷傳票。

資料來源：Tom’s Hardware、TorrentFreak