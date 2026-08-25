GTA 6 最新片段再外洩 全裸小鎮無打底無遮掩 偷望 NPC 即引發大槍戰

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《Grand Theft Auto VI》（GTA 6）近日再遭外洩，網上流出據稱是第 11 段遊戲片段。焦點落在一個疑似裸體主義者活動區域，大部分男女 NPC 以完全裸體形式出現，沒有經過遮擋或馬賽克處理，少數角色只穿內褲或戴帽。片段並非 Rockstar Games 官方公開內容，官方目前亦未確認真偽。

泳池派對現大混戰

根據外洩片段描述，主角 Jason 在夜間進入相關區域，現場設有泳池、熱水池、桑拿及多間木屋與露營車，多名 NPC 在場內活動、跳舞及交談。與早前流出的脫衣舞俱樂部片段不同，今次片段呈現的裸體程度更高，男女性器官均清晰可見。

片段亦再次展示望遠鏡功能，Jason 可利用望遠鏡觀察遠處角色，NPC 亦並非毫無反應。有報道指其中一名 NPC 發現自己被長時間注視後，反問「是不是想睇清楚啲」，其後主動走近並發動攻擊，雙方隨即發生肢體衝突。混戰期間 Jason 將對方推入泳池，其後拔槍射擊，並向嘗試逃走的 NPC 開火，令場面演變成大規模槍戰，NPC 亦會跌入泳池或作出即時逃避反應。

有玩家指出，片段中 NPC 擁有不同年齡、體型及身體比例，人群外觀普遍偏向年長，並非個個像模特兒身形，加上會因玩家行為作出情境式反應，是這次外洩片段中較值得留意的部分。

外洩已達 11 段 觀眾投票左右內容

今次「裸體小鎮」片段其實是黑客組織 Cyberleek 在其網站舉行投票後的結果，以約 71% 得票擊敗「海灘」及「第二間脫衣舞俱樂部」等選項勝出，投票方式需以該組織推廣的加密貨幣代幣進行。連同早前流出的脫衣舞俱樂部、油站、駕駛及夜間飛行片段，累計外洩已達第 9、10、11 段。Cyberleek 一方面持續流出遊戲片段，另一方面借勢推廣一種加密貨幣代幣，據報單靠炒作已為對方帶來至少 10 萬美元（約港幣 78 萬元）收入。Take-Two Interactive 亦已多次向相關平台發出下架要求，早前流出的 3 段片段已遭下架處理。

值得留意的是，Cyberleek 同時在片段中預告，下一步可能流出以女角 Lucia 為主角的序章片段，並聲稱一直有意避免劇透，將以投票方式決定是否公開。Rockstar Games 目前尚未確認最新片段是否屬於正式遊戲內容，裸體區域、NPC 行為以及相關系統在最終版本中會否維持相同形式，仍未能確定。

官方 Extended Look 將於本周登場

《GTA 6》目前預定於 2026 年 11 月 19 日登陸 PS5 及 Xbox Series X|S，PC 版本尚未正式公布。遊戲原定 2025 年推出，其後先延至 2026 年 5 月 26 日，再二度延期至現時檔期。Take-Two 行政總裁 Strauss Zelnick 近日再度公開確認發行日期不變。

Rockstar Games 亦已宣布，將於 8 月 27 日公開全新「Extended Look」內容，率先於 Netflix（美東時間下午 3 時）播出，其後於同日美東時間晚上 9 時登上 Rockstar 官方 YouTube 頻道及《GTA 6》官方網站，屆時將正式披露更多遊戲內容。

資料來源：Polygon、DSOGaming、IGN