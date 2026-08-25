曾俊華遇司機未聽過老牌屋苑 議員稱未聽過不代表不熟路 建議網約車平台增語言選擇

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前財政司司長曾俊華日前在社交平台分享搭乘網約車經歷，指接單司機只講普通話且完全不熟悉香港道路，連他居住數十年的老牌屋苑亦似乎未曾聽過，最終全程靠 GPS 導航才安全返家。事件引起社會討論網約車服務質素，民建聯港島東立法會議員植潔鈴表示，司機未聽過某屋苑名稱未必等於不熟路，建議平台增設語言偏好及善用即時翻譯功能。

▲民建聯港島東立法會議員植潔鈴表示，司機未聽過某屋苑名稱未必等於不熟路 ( 立法會圖片）

曾俊華形容經歷「幾特別」

曾俊華在社交平台撰文指，上星期初到北京公幹數天，出席天九企服 35 周年慶典，回港後在機場乘搭網約車回家，接單司機只講普通話、完全不懂廣東話。他形容司機駕駛技術妥當，但對香港道路極度陌生，連他居住已有數十年歷史的老牌屋苑，司機「直頭好似冇聽過咁」，最終全程依賴 GPS 導航安全抵達目的地。曾俊華反思在科技協助下，不熟路司機也能照樣接單，對乘客而言究竟是進步還是退步，並透露近期已有數次類似經歷。

▲曾俊華在社交平台撰文指，接單司機只講普通話 （曾俊華 FB ）

植潔鈴：未聽過屋苑名不代表不熟路

植潔鈴今日在社交平台主動回應事件，提到自己有不少搭乘網約車經驗，認為前財爺經歷帶出網約車普及後應如何衡量服務質素問題。她指出香港有眾多樓盤屋苑，即使屋苑有數十年歷史亦不代表人人皆知，司機未聽過某個名字不等同不熟悉香港道路。她表示依靠導航和即時路況本是網約車運作模式一部分，只要遇到封路、塞車或導航失準等情況時，司機具備基本判斷及應變能力，安全駕駛始終是首要條件。

針對司機不諳廣東話問題，植潔鈴認為對長者或有特殊需要乘客，語言確實會影響乘車體驗。她建議平台毋須硬性規定司機必須掌握某種語言，而應在應用程式內加入「語言偏好」選項，讓乘客自行選擇廣東話、普通話、英語或無特別要求，並由系統盡量配對，同時亦可借助即時翻譯功能減少日常溝通障礙。她總結指科技改變出行模式，衡量服務質素標準亦可能要隨之調整，最重要是讓乘客有選擇。

網約車規管年底正式落實

香港網約車合法化已經塵埃落定，首批持牌平台預計今年第四季正式營運。運輸署資料顯示，司機須完成的士及網約車綜合筆試，並修讀網約車車輛職前課程，才可申領駕駛許可證。警務處過去 3 年打擊「白牌車」執法行動中，已拘捕 11 名非法勞工，另有 11 名協助黑工人士利用網約車平台工作亦同被捕，反映規管正式落實前，行業內非法載客問題一直存在。

類似情況並非首次引起關注。2025 年 8 月曾有市民 Terry 在荃灣海濱花園透過 Alipay 聯乘高德打車平台叫車，同樣遇上只講普通話、不諳廣東話兼不熟路司機，懷疑對方沒有有效證件開車。涉事平台其後回覆傳媒查詢時，未能確認司機是否持有有效香港駕駛執照，案件交由新界南總區交通部跟進。隨着持牌制度年底正式落實，業界及乘客均關注新規能否有效篩選司機資格，包括對本地道路及語言基本要求。

資料來源：香港01