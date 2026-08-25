江玉歡指的士司機唔識廣播道 反被要求咪騷擾睇導航 借事例批網約車入職門檻

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立法會前議員江玉歡今日（25 日）在社交平台分享朋友召喚網約車經歷，朋友由旺角前往廣播道，接單司機操不純正廣東話，也不知道廣播道位置。朋友嘗試帶路，反被司機要求不要騷擾他看導航。江玉歡形容事件反映香港人力資源不到位，部分工種並非人人可做，最起碼要有基本培訓與溝通能力。

▲ 江玉歡 fb

江玉歡今次分享，是接續財政司前司長曾俊華周日（23 日）在社交平台披露的網約車經歷。曾俊華當日在機場抵港後召喚網約車回家，接單司機講普通話、完全不懂廣東話。他形容對方駕駛技術沒有問題，能夠妥當顧及路面安全，但對方似乎完全不熟悉香港道路，連他居住數十年歷史的屋苑，司機都彷彿未曾聽聞。最終司機依靠 GPS 導航緩慢行駛，順利將他送達目的地。曾俊華坦言近期已有數次類似經驗，並反思「有科技幫助之後，唔熟路嘅司機都可以照樣接單，呢個係進步定係退步呢？呢個對乘客係好事定係壞事呢？」

江玉歡指出曾俊華遇到的並非單一事件。她直言若因應網約車司機不懂廣東話而要求乘客改用翻譯軟件溝通，是轉變衡量服務質素標準，並自嘲「天啊，咁都得，真係差唔多同我『盲人揸車』有得比」。她強調不熟路、溝通不到已達不到入職最低標準，不應視作服務質素問題。

議員植潔鈴持不同看法

民建聯港島東立法會議員植潔鈴回應曾俊華事件時表示，司機未聽過某個屋苑名字，不代表不熟悉香港道路，因為香港樓盤與屋苑數量眾多，一個屋苑即使有數十年歷史，也不代表每個人都聽過。她指出網約車以 GPS 及即時路況導航，本身就是服務模式一部分，司機遇上塞車、封路、導航失準或複雜上落客位置時，仍須具備基本判斷及應變能力，安全駕駛始終是首要條件。至於語言問題，植潔鈴認同確實會影響乘客體驗，建議平台加入「語言偏好」設定，讓乘客按需要選擇司機，亦可善用即時翻譯功能減少溝通麻煩。

網約車規管明年全面生效

今次爭論適逢網約車規管制度進入關鍵過渡期。政府資料顯示，網約車服務規管大部分法律條文已於 2026 年 8 月 3 日生效，餘下針對車輛及司機發牌條文，將於 2027 年 8 月 22 日才全面落實。屆時所有網約車平台均須領有牌照，並全面落實盡職審查，確保旗下車輛及司機均持有有效許可證。針對非法取酬載客車輛的牌照暫時吊銷及扣押安排等嚴厲措施，亦會於同日一併生效。

運輸署方面預計最快今年 11 月底起，陸續向平台批出牌照，首批持牌平台料於今年第四季開始營運。政府現階段以 10,000 個作為網約車車輛許可證發牌數目上限，並會透過收集派單數目、司機在網上提供服務時數等營運數據，持續進行動態評估及調整。獲批牌照的平台最多有約 9 個月時間籌備系統及招募合規司機，以符合 2027 年 8 月 22 日的全面實施要求。

語言溝通成用車體驗焦點

隨着網約車服務逐步邁向全面規管，司機語言能力與熟悉道路程度，已成為社會關注服務質素焦點之一。江玉歡強調，基本溝通與方向感應屬入職最低要求，而非可以退讓的服務質素問題，她並反問若日後有應徵者不符合入職要求，能否同樣要求人事部「改變衡量服務質素嘅標準」。

資料來源 : 江玉歡 fb