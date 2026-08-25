謝振中承認部分社交平台已經過氣 暫未有計劃開設 Threads 帳號 社交宣傳續由各部門管理

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政府新聞處處長謝振中日前隨愛國主義教育工作小組組長陳清霞等帶領本港傳媒，參加「海南文昌航天科技考察團」期間，透露政府正整體檢討各部門社交媒體操作。被問到會否在時下熱門社交平台 Threads 開設政府帳號，他表示暫未有相關計劃。

各部門自行決定平台

謝振中在當地與傳媒茶敘時提到，現時各政府部門主要在政府新聞網及 Facebook 發布資訊，至於使用哪個社交平台，則由各部門自行決定。他同時承認部分社交平台已經過氣，並透露檢視社交媒體應用是他上任後其中一項工作。

Meta 於 2023 年 7 月推出 Threads，主打文字與短貼形式，並與 Instagram 帳戶連結。研究機構 Meltwater 及 We Are Social 發布的《Digital 2026: Hong Kong》報告顯示，Threads 在香港用戶數達 155 萬，年齡分佈與 Instagram 接近，以 25 至 34 歲群組佔比最高。另據市場調查機構 Marketing-Interactive 於 2025 年估算，Threads 在香港的月活躍用戶已超過 240 萬，滲透率約 34%，可見平台近年在本港迅速普及。

部門新嘗試需要學習過程

至於早前懲教署運用人工智能生成禁毒宣傳片引發爭議，被質疑屬反向宣傳一事，謝振中回應指，社交平台上的宣傳適宜創新，不鼓勵故步自封，部門嘗試新做法時需要經過學習過程。他強調各部門宣傳品目前不需要事先交由新聞處審批。

該宗爭議發生在 2026 年 6 月 26 日「國際禁毒日」，懲教署推出名為《Obsession 糖衣陷阱》短片，利用 AI 技術將可卡因、大麻、冰毒及依托咪酯（舊稱「太空油」）4 種常見毒品擬人化，化身女團成員載歌熱舞介紹毒品特性，片段後半部分才轉為 4 名形容枯槁男子講述毒害，引網民討論前半部分是否有變相宣傳毒品之嫌。署方隨即將原片下架，推出「快速現形」重剪版本，惟新版本旁白疑似出錯，發布不足半日亦告下架。署方澄清短片由編制內專責多媒體製作及社交平台管理人員負責，不涉及額外公帑，並承諾日後製作時會更嚴謹考慮創意與大眾接受程度的平衡。

謝振中現時職位是政府新聞處處長，他於 2026 年 5 月 4 日獲政府宣布委任，翌日正式履新，是香港回歸以來首位非政務官出身、亦是首位有警隊背景的新聞處處長，職級為 D6，合約期 3 年。他在此之前（2024 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 5 日）出任新聞統籌專員，更早前（2022 年 8 月起）則在特首辦擔任傳訊秘書，曾為行政長官策劃公職活動及管理社交媒體安排。

資料來源：AM730