YouTube Premium 加價潮殺到亞洲 新加坡即日起加價 香港用戶多加留意

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Google 近日向新加坡及部分歐洲國家 YouTube Premium 訂戶發出加價通知，月費由 9 月 23 日起分階段隨帳單周期上調，加幅普遍介乎 10% 至 15%。香港及台灣暫未接獲官方加價公告，但新加坡納入名單，反映亞太區同樣在調整範圍之內。

新加坡與歐洲率先加價

新加坡 YouTube Premium 個人方案由 SG$13.98（約港幣 86.3 元）加至 SG$15.98（約港幣 98.6 元）；家庭方案（最多 6 人）則由 SG$27.98（約港幣 172.6 元）加至 SG$31.98（約港幣 197.3 元），加幅同為約 14.3%。Google 透過電郵向新加坡訂戶指出，新訂戶由 8 月 21 日起已按新價收費，現有訂戶則於下一個帳單周期（至少 30 日後）生效。

歐洲方面，部分國家個人方案由 €13.99（約港幣 129.0 元）加至 €15.99（約港幣 147.4 元），加幅約 14.3%；芬蘭個人方案由 €14.99（約港幣 138.2 元）加至 €16.99（約港幣 156.6 元），加幅約 13.3%。羅馬尼亞個人方案則由 RON 29.00（約港幣 50.2 元）加至 RON 32.00（約港幣 55.4 元），加幅約 10.3%。

美國今年 4 月已率先加價

今次亞太及歐洲加價，外界視為跟隨美國今年 4 月調整的部署。外媒 Reuters 及 Variety 報道確認，美國個人方案由 US$13.99（約港幣 109.1 元）加至現時 US$15.99（約港幣 124.7 元）；家庭方案（最多 6 人）由 US$22.99（約港幣 179.3 元）加至 US$26.99（約港幣 210.5 元）；學生方案由 US$7.99（約港幣 62.3 元）加至 US$8.99（約港幣 70.1 元）。Premium Lite 方案同樣由 US$7.99（約港幣 62.3 元）加至 US$8.99（約港幣 70.1 元），YouTube Music Premium 個人方案由 US$10.99（約港幣 85.7 元）加至 US$11.99（約港幣 93.5 元），個人年費方案更由 US$139.99（約港幣 1,091.9 元）加至 US$159.99（約港幣 1,247.9 元）。

台灣家庭方案累積加幅逾 7 成

台灣 YouTube Premium 自 2019 年推出以來經歷 2 次調整，個人方案（Android 及網頁版）由 NT$179（約港幣 44.0 元）加至 NT$199（約港幣 49.0 元），累積加幅約 11.2%；iOS 個人方案則由 NT$230（約港幣 56.6 元）加至 NT$260（約港幣 64.0 元），累積加幅約 13%。加幅最顯著為家庭方案，Android 及網頁版由 NT$269（約港幣 66.2 元）一路加至 NT$479（約港幣 117.8 元），累積加幅達 78.1%；iOS 家庭方案由 NT$350（約港幣 86.1 元）加至 NT$630（約港幣 155.0 元），累積加幅高達 80%。學生方案則由 NT$109（約港幣 26.8 元）加至 NT$119（約港幣 29.3 元），累積加幅約 9.2%。台灣個人及學生方案已 3 年未有調整，業界估計若台灣跟進今次加價，個人方案上調機會將高於已加價 2 次的家庭方案。

香港暫未收到加價通知

香港 YouTube Premium 上次加價為 2025 年 4 月 4 日，個人方案由 HK$78 加至 HK$88，加幅 12%；學生方案由 HK$48 加至 HK$58，加幅 21%；家庭方案（最多 6 人）由 HK$138 大幅加至 HK$208，加幅高達 50%，同時新增供 2 人共用的 HK$128 雙人方案。截至目前為止，Google 尚未向香港訂戶發出加價通知，但新加坡已納入名單，意味亞太區訂戶未來仍需留意帳單變動。

資料來源：9to5Google