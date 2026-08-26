湖南男為慳電鑿穿牆 改造冷氣供兩間房 網民質疑：恐愈用愈貴

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湖南一名男子為慳電費，在自己房間牆上鑿孔加裝彎管，將家中唯一 1 部冷氣機接駁至隔壁房間，再於隔壁房間加裝小型排氣扇協助風力循環，令 2 間房同時降溫。改造影片在網上流傳後，不少網民質疑做法能否真正慳電。

一機供兩房 改造原理

事主原意是不想額外購買及安裝第 2 部冷氣機，於是在牆身開孔並以管道連接原有冷氣出風口，將冷風引導至相鄰房間，再靠 1 部小型排氣扇加強空氣流動，協助冷風均勻分佈至兩個空間。影片顯示改造後 2 間房溫度均有下降，吸引不少網民留言討論，亦有人質疑做法是否真的划算。

專家：共用一機未必慳電

事實上類似改造並非新鮮事，早年泰國及台灣均出現過住戶在 2 間房中間鑿洞共用 1 部冷氣機的例子。台灣有室內設計師分析同類個案指出，冷氣機設計一般以空間面積計算製冷量，若 1 部冷氣機需同時橫跨 2 間房降溫，壓縮機須持續高負荷運轉才能維持溫度，一旦其中 1 間房沒人使用，等同浪費電力為空置房間降溫，結果反而更耗電。

工程分析數據亦顯示，冷氣機同時供應 2 間房時，耗電量約為單一房間運作時的 1.2 至 1.5 倍，即使按面積計算的單位能耗看似較低，實際總電費支出仍會上升。換言之，單靠 1 部機「一拖二」慳電，效果未必如預期。

慳電關鍵在使用習慣

多名冷氣保養專家建議，想真正節省電費，重點應放在溫度設定及日常使用習慣，而非單靠減少機身數量。將室溫設定於 26 至 28 度，並配合循環扇加強空氣流動，已可有效降低耗電。同時應做好房間密封，減少冷風流失，並定期清潔濾網，保持散熱效率。相比鑿牆改裝，犧牲私隱兼可能影響隔音效果，這些做法對一般家庭而言更為安全和實際。

資料來源：微博