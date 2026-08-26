Apple 擦拭布香港減價至 HK$69     分析：新價有吸引力

Advertisement

Apple 香港官網正式將新一代 Polishing Cloth 擦拭布售價調整為 HK$69，較第一代 HK$149 大幅回落逾 5 成。其他市場亦同樣減價，美國方面由 19 美元（約港幣 HK$148.2）降至 9 美元（約港幣 HK$70.2），與同日發佈並加價的 Mac mini 及 Mac Studio 形成強烈對比。

官方頁面確認減價詳情

Apple 香港官網產品頁面顯示，新版擦拭布現正接受訂購，今天下單最快可於 8 月 29 日星期六免費送達，顧客亦可選擇到實體店取貨。產品介紹與第一代完全相同，官方形容擦拭布「以柔軟而不會造成磨損物料製成，讓你安全有效地清潔任何 Apple 顯示器，包括納米紋理顯示器」。包裝內容維持簡單，隨附 1 塊擦拭布，並提供 2 款顏色選擇。

新版擦拭布產品編號由第一代 MW693AM/A 改為 MLH74AM/A，Apple 已將舊版從官網正式下架。第一代擦拭布於 2021 年隨 MacBook Pro 發佈會一同推出，當時港幣定價 HK$149，曾因價格過高引起網民討論。4 年後 Apple 首度將這款產品減價，外媒形容為「Apple 罕有越出越平的產品」。

與 Mac 新品加價成強烈對比

同一天，Apple 亦發佈搭載 M6 及 M5 Pro 晶片的新款 Mac mini，以及搭載 M5 Max 及 M5 Ultra 晶片的新款 Mac Studio，2 款產品定價皆有所上調。新 Mac mini 美國起售價為 899 美元（約港幣 HK$7,012.2），較上一代 799 美元（約港幣 HK$6,232.2）貴 100 美元（約港幣 HK$780）。Mac Studio 方面，M5 Ultra 版本由上一代 5,299 美元（約港幣 HK$41,332.2）上調至 5,499 美元（約港幣 HK$42,892.2）。

外媒 Digital Trends 直言「Apple 一邊為 Mac mini 及 Mac Studio 加價，一邊為擦拭布減價，實在令人摸不著頭腦」，突顯同日兩組定價策略的反差。

消費者反應兩極

有分析指出，市面上多件裝超細纖維清潔布價格更低，已足以清潔一般玻璃顯示屏，質疑是否值得為原廠擦拭布額外付費。不過對於追求原廠配件或使用納米紋理顯示屏的用戶而言，新價格仍具吸引力，有報道形容新擦拭布上架後一度迅速售罄。新一代擦拭布現已在 Apple 香港及美國官網開放訂購，消費者可留意存貨狀況。

資料來源：Apple 香港官網、9to5Mac、MacRumors