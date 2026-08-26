告別英文單字！Apple 靜悄悄改版 Magic Keyboard 按鍵圖示化

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Apple 低調更新旗下 Magic Keyboard 系列，針對美版 U.S. English 鍵盤佈局進行細微調整。新版鍵盤上的 Tab、Caps Lock、Shift、Return 以及 Delete 等功能鍵，原本印有的英文文字標籤已全面替換為簡潔的圖示符號。

4 款鍵盤獲升級 數字鍵盤版本符號改動更徹底

對於配備數字鍵盤（Numeric Keypad）的全尺寸型號，今次改動更徹底。除了基本功能鍵外，Home、Page Up、Page Down、End、Clear 以及 Enter 等按鍵，亦一律由英文單字換成對應的符號圖示。

今次獲更新的 4 款 Magic Keyboard 型號包括：

* 標準版 Magic Keyboard

* 帶 Touch ID 的 Magic Keyboard

* 帶 Touch ID 及數字鍵盤的 Magic Keyboard（白色按鍵版）

* 帶 Touch ID 及數字鍵盤的 Magic Keyboard（黑色按鍵版）

美版 U.S. English 陣容中，唯一未有獲得今次更新的型號為不設 Touch ID 的普通數字鍵盤版本 Magic Keyboard，該款配件將繼續沿用舊有的英文文字標籤。

延續 Mac 手提電腦設計風格 統一外置鍵盤視覺語言

今次 Magic Keyboard 的視覺改動，延續了 Apple 今年較早前在手提電腦產品線上的設計風格。今年推出的最新 MacBook Air、MacBook Pro 及全新 MacBook Neo，鍵盤按鍵均已率先採用圖示符號標籤。今次改版令獨立外置配件與 Mac 手提電腦的鍵盤視覺語言更加一致。值得留意的是，港版的 Magic Keyboard 暫時仍然保留舊款設計，但日後會否與美版一樣作出改動？暫時仍未知曉。如果大家喜歡舊版的話，可能就要把握機會盡快入手了。

來源：MacRumors