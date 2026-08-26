全民幫手計「2000-20%」 iPhone 算到貨品八折價 舊計數機竟有不同答案

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有 Threads 用戶分享移居美國購物經歷，指店員以手機計數機直接輸入「 2,000-20% 」，便算出 8 折價 1,600 元，令他十分驚訝，皆因他向來習慣以總價乘以 0.8 在計算機計算折扣。帖文引來大批網民試用自己的計數機驗證，發現不同型號計數機得出的答案並不一致，引發對計數機運算邏輯差異討論。

事主移民 3 週初嘗文化衝擊

Threads 用戶 oliverchenn 表示，剛移居美國 3 星期，一次到店舖購物時，店員表示有 20% 折扣，他當下即以 2,000 × 0.8 = 1,600 心算得出結果。豈料店員隨即拿出手機計數機，直接輸入 2,000-20%，同樣得出 1,600 這個答案，令他當場感到意外，形容這是「令他意外小知識」。帖文在網路上有巨大迴響，獲得近 1 萬個讚好。

▲經過實際測試，現時 iOS 計算「2000-20%」算式時，可得出答案 1600，就是貨品的八折價格

網民瘋狂試機 結果三分天下

帖文引發大量網民利用不同計算機，重複測試同一條算式，惟結果並非一致。有網民使用 Casio fx-350ES PLUS 科學計數機輸入「 2,000-20% 」，答案卻是 1,999.8；另一位網民以 Casio fx-350MS 科學計數機測試，同樣得出出乎意料答案。相反，一般四則計數機及 iPhone 內置計數機應用程式，均一致計算出 1,600。網民 lawrrycfp.tw 以普通四則計數機測試，同樣得出 1,600，證實 2 類計數機運算邏輯確實存在分別。

2 套邏輯源於運算方式不同

有網民詳細解釋當中原理，指出一般計數機（包括手機）設計主要針對日常消費運算，輸入 2,000-20% 時，系統會自動解讀為「 2,000 減去其 20% 」，即 2,000 − (2,000 × 0.2) = 1,600。相反，工程計數機嚴格遵循代數運算定義，將 % 符號純粹視為數值上「百分之一」，即 0.01，不會自動帶入前面基數，因此計算結果變成 2,000 − 0.2 = 1,999.8。原理與國際慣用連鎖折扣公式相符，一般消費計數機將 % 鍵設計成「即時套用於前面數值」，方便零售場景快速計算。

亦有網民認為，這是由於中文地區「打幾折」心算習慣根深蒂固，令人腦海中自動以乘 0.X 方式思考，而歐美消費文化則慣用「 % off 」直接減去百分比表達方式，兩者之間落差令不少人首次接觸時感到困惑。網民 joeyjouying 則指出，外國基本計數機普遍設有 % 鍵，並以 100 作為百分比最大值，屬於小學已教授基礎數學知識，只是華人購物語境中甚少直接運用這項功能。

資料來源：Threads