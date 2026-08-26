Tim Cook 9 月 1 日卸任 CEO 罕有提伴侶姓名 13 年前出櫃今仍不後悔

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Apple 行政總裁 Tim Cook 將於 9 月 1 日正式卸任，由資深硬件工程副總裁 John Ternus 接任成為公司第八任 CEO，Tim Cook 本人則轉任執行主席。這場領導層交接象徵 Tim Cook 15 年 CEO 生涯正式落幕。他在離任前告別派對上罕有公開談及私人生活，重申 13 年前出櫃立場，直言從未為同性戀身份感到後悔。

出櫃 13 年 立場不變

Tim Cook 在 2014 年首次公開承認自己是同性戀者，成為當時全球科技界少數公開出櫃的頂尖企業領袖。13 年過去 Tim Cook 近日在告別活動上再次重申當年立場，強調自己從未後悔公開性取向，反而一直為此感到自豪。2014 年出櫃後 Tim Cook 甚少在公開或半公開場合談論私人生活，這次罕有當眾提及伴侶名字。

告別派對星光雲集

上星期日 Apple 在加州 Cupertino 的 Apple Park 總部為 Tim Cook 舉行告別派對，約 200 名出席者幾乎全為公司內部員工。據 The Information 報道及 MacRumors 轉載，派對由著名樂隊 OneRepublic 現場表演，活動地點由 Caffè Macs 餐廳延伸至 Apple 園區中央庭院舉行。出席人士包括接任 CEO 一職的 John Ternus、前 COO Jeff Williams、現任服務部門高級副總裁 Eddy Cue，以及 Apple 已故聯合創辦人 Steve Jobs 遺孀 Laurene Powell Jobs。Tim Cook 在講話中直接叫出伴侶 Mike 的名字，是他 15 年 CEO 任內第二次公開提及伴侶。

John Ternus 接掌 Apple 啟動新篇

Apple 在今年 4 月已宣布這次領導層交接，當時公司表示董事會一致通過由 John Ternus 接任 CEO，將交接生效日期定於 9 月 1 日。John Ternus 在 Apple 服務 25 年，曾主管 iPad、AirPods、Mac 及近年 iPhone 系列的硬件開發工作，將成為 Apple 歷史上第八任 CEO。Tim Cook 在公開信中形容 John Ternus 擁有「工程師的頭腦、創新者的靈魂，以及以正直和榮譽領導團隊的心」。Tim Cook 自 2011 年接任已故創辦人 Steve Jobs 一職以來，帶領 Apple 市值增長逾 3.6 萬億美元（約港幣 28.08 萬億元），是 Apple 歷史上任期最長的 CEO 之一。Tim Cook 卸任後將轉任執行主席，繼續協助公司處理與各地政策制定者的溝通事務。Apple 同時宣布現任硬件工程高級副總裁 Johny Srouji 將升任首席硬件總監，接替 John Ternus 原有職務。

資料來源：快科技