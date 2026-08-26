NVIDIA DLSS 4.5 光線重建登場 全線 RTX 顯示卡免費升級

Advertisement

NVIDIA 在 Gamescom 2026 正式推出 DLSS 4.5 光線重建功能，以人工智能模型取代傳統降噪器，大幅改善光線追蹤遊戲中的雜訊及鬼影問題。玩家可由 8 月 25 日起透過 NVIDIA App 下載新功能，毋須等待個別遊戲更新即可率先體驗。

如何啟用 Preset F 模型

玩家更新至 GeForce Game Ready Driver 580.88 WHQL 或以上版本後，可在 NVIDIA App 開啟「Graphics」選單，選定支援遊戲，再進入「Driver Settings」下的「DLSS Override – Model Presets」，揀選「Custom」，並於 Ray Reconstruction 下拉選單改選「Preset F」即可套用新模型。新模型建基於第二代 Transformer 架構，處理參數較舊版增加約 20%，運算量則提升約 35%，期望能改善光影準確度、陰影品質及畫面穩定性。NVIDIA 強調新模型效能開銷與舊版相若，不會大幅拖累幀率。

這項升級最大優勢在於全面兼容 GeForce RTX 顯示卡，由 RTX 20 系列起已可啟用，即使舊款硬件亦能受惠。截至發表時，已有 30 款遊戲率先支援 Preset F，包括《Cyberpunk 2077》、《Alan Wake 2》、《Half-Life 2 RTX》、《DOOM: The Dark Ages》及《Marvel’s Spider-Man 2》等熱門作品。

開發商工具與新遊戲支援

NVIDIA 同時提供對應 Streamline SDK 與 Unreal Engine 外掛，方便開發商將新一代降噪器整合到自家遊戲。首波原生支援作品包括《007: First Light》與《Control: Resonant》，兩者將分別於 9 月 15 日及 9 月 24 日加入 DLSS 4.5 光線重建及路徑追蹤技術。同時，DLSS 4.5 光線重建亦會擴展至 RTX Remix 模組化改造平台，讓經典遊戲改造項目同樣受惠。NVIDIA 表示未來將持續拓展支援名單，涵蓋更多主流遊戲。

畫質技術以外，NVIDIA 亦積極擴大 RTX 生態系，EA 與 Ubisoft 等 22 間廠商已加入最佳化行列，配合新一代 AI 繪圖技術加強旗下遊戲表現。

GeForce Now 擴展至 Firefox 及 GOG

雲端遊戲服務 GeForce Now 亦有重大更新。Firefox 支援已於 8 月 18 日率先推出，Windows 平台上 Performance 及 Ultimate 訂閱用戶可透過瀏覽器以 1,440p 解像度及 120 fps 更新率串流遊戲，毋須額外安裝程式。GOG 帳戶連結及圖書庫同步功能將於 8 月 27 日正式推出，玩家可將 GOG 圖書庫與 NVIDIA 帳戶連結，自動同步兼容遊戲。首批新增 6 款作品，包括《Baldur’s Gate 3》、《Kingdom Come: Deliverance II》及《Clair Obscur: Expedition 33》，NVIDIA 承諾未來每月將加入更多 GOG 遊戲。

資料來源：NVIDIA GeForce 官方網站