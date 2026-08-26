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DREAME Aqua20 Ultra Roller 香港優惠碼：unwire20 即減 HK$100，兼送「耗材禮包」一份

DREAME Aqua20 Ultra Roller吸塵機展示.
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  • 發佈日期
    2026-08-26
  • 閱讀時間
    3分鐘
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unwire 讀者預購 Dreame 新機可享優惠！隨著智能家居技術日新月異，不少朋友都想入手一台真正解放雙手的旗艦級掃地機器人。我們特別與品牌合作爭取到獨家優惠，凡購買最新推出的 DREAME Aqua20 Ultra Roller，只要在下單時輸入指定優惠碼，除直接享有現金折扣之餘，還能免費獲得原廠禮品，讓大家用最划算的價格，率先體驗頂級的智能清潔科技。

家用智能掃地機器人在地板上工作.

家居智能掃地機器人在地板上工作.

作為品牌重磅推出的旗艦新品，DREAME Aqua20 Ultra Roller 首創 AI 蒸氣滾筒技術，徹底顛覆了傳統拖地機器人的清潔邏輯。機器搭載高溫蒸氣溶解技術，能針對廚房頑固油污與地毯深層髒污進行高效滅菌與深度清潔；同時配合 8cm 可伸縮的滾筒結構，能夠深入低矮家具底部與牆角縫隙，徹底解決以往掃地機難以覆蓋清潔死角的麻煩問題。再加上強大的 AI 視覺避障與全自動基站，不論是自動集塵、洗烘拖布還是高溫殺菌皆能一站搞定，絕對是追求極致清潔家庭的夢幻首選。

智能家居控制中心展示智能家居設備.

DREAME Aqua20 Ultra 滾筒吸塵機示範.

unwire 讀者優惠：買機即減 HK$100，兼送「耗材禮包」一份

想要以優惠價入手這台智能打掃神器，只需按照以下簡單步驟操作，即可享有 unwire 讀者專屬禮遇：買機即減 HK$100，兼送「耗材禮包」一份

DREAME Aqua20 Ultra Roller掃地機器人.

  • 輸入優惠碼： 在結帳頁面的優惠碼欄位中，輸入 unwire 讀者專屬優惠碼「unwire20」。

DREAME Aqua20 Ultra Roller優惠碼.

  • 獲取雙重優惠： 確認套用後，結帳金額將即減 HK$100，同時系統會隨單免費加送「耗材禮包」一份！

支付界面顯示使用優惠碼折扣.

 

現時產品正處於預售階段，想無痛升級家中清潔設備的朋友，記得把握這次 unwire 讀者專屬優惠落單！

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