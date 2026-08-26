假 GTA VI 洩漏版暗藏木馬 113GB 檔案 99% 均屬「垃圾數據」

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《俠盜獵車手 6》（Grand Theft Auto VI，簡稱 GTA VI）未推出已成為黑客誘餌。近日網上瘋傳號稱 113GB 的「可玩版 GTA VI」安裝檔，事緣有人在 X（前 Twitter）呼籲網民「為大家犧牲一下」嘗試載入，結果證實是一場騙局。檔案內藏惡意程式，會偷偷解除電腦防護機制。

113GB 幾乎全屬「空數據」 僅 50KB 病毒混入其中

網民 @Aidas29506493 逆向工程分析該檔案，發現所謂「113GB 遊戲檔」根本是假貨。檔案中 99.99% 內容其實是大量「空白填充數據」（全部由零組成），真正惡意程式碼僅約 50KB，混雜其中意圖瞞天過海，令檔案容量看似與正式大作相符，亦有助繞過部分防毒軟件掃描（有指細小的 1GB 安裝檔可避開 VirusTotal 偵測）。

其他網民翻查檔案內容後亦證實，裏面混有 2023 年 GTA VI 舊洩漏資料殘餘檔案，以及來自 DODI Repacks（另一遊戲拆包組織）的 .doi 檔案，明顯是東拼西湊製造出來的「障眼法」。

病毒會自動關閉 Windows Defender 為後續攻擊開啟大門

分析發現，解壓後程式碼含有明確指令，會執行 PowerShell 指令將整個 C:\ 磁碟機加入 Windows Defender 排除清單（即 Add-MpPreference -ExclusionPath %SystemDrive%\），同時使用 taskkill -f 強制關閉其他防毒軟件。換言之，用戶一旦執行安裝程式，等於自行解除電腦所有保護，讓後續惡意程式暢通無阻植入系統，情況相當危險。

真假洩漏混雜 趁「洩漏熱潮」渾水摸魚

今次假檔案並非憑空出現。近日代號「CyberLeek」洩漏者一直在網上發放真實 GTA VI 遊玩片段及地圖畫面，抗議 Rockstar Games 數碼預購政策，令玩家對相關洩漏內容信任度大增。騙徒正正利用這種「魚目混珠」效應，將假檔案混入真洩漏內容一同流傳，令玩家難以分辨真假，防不勝防。

除了巨型假遊戲檔，研究人員亦發現多個假冒 GTA VI 網站，提供以 DLL side-loading 技術植入木馬的 Windows 安裝程式；亦有假冒「GTA 6 Mobile」手機應用程式，將用戶導向散布資訊竊取程式（infostealer）及勒索軟件的網站；另有假冒 Rockstar Social Club 登入頁面，企圖盜取用戶帳戶密碼。

Kaspersky：GTA 系列每年遭冒充逾 400 萬次

網絡安全機構 Kaspersky 早前發表報告，指 2024 年 4 月至 2025 年 3 月一年內，偽裝成熱門遊戲的惡意檔案下載嘗試逾 1,900 萬次。當中 GTA、《Minecraft》及《Call of Duty》三大系列合共佔約 1,120 萬次，是最常遭冒充的遊戲品牌。單計 GTA 系列相關惡意檔案下載嘗試已達 445 萬次，Kaspersky 更預料 GTA VI 正式推出後，攻擊數字勢必進一步飆升。

Rockstar Games 官方證實 GTA VI 將於 2026 年 11 月 19 日在主機平台推出，PC 版本稍後跟進。換言之，現時網上流傳的任何「可玩版」、「提早測試版」通通都是假貨，玩家切勿因一時心急下載來源不明檔案，以免因小失大，「未玩到 GTA VI，先玩壞自己部電腦」。