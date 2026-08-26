Figure AI 拍片做家務有錢賺 上載生活動作即可賺報酬 助人形機械人學識摺衫

Advertisement

美國人形機械人獨角獸Figure AI 於 8 月 25 日走出隱形模式，正式公佈名為「Index」的實體動作資料收集計劃。Figure AI 透過手機應用程式向全球用戶開放，讓任何人上載日常操作、精細手法及步態影片賺取報酬。公司期望能藉此打破機械人訓練資料匱乏瓶頸，加速具身智能（Embodied AI）走入家庭與工廠。

Index 是甚麼

Index 前身為 Figure AI 過去 4 個月秘密測試的資料收集應用程式，現已正式在 Google Play 及 App Store 上架。任何人均可成為「Creator」，在家中或工作場所錄製真實任務，例如摺疊衣物、整理床鋪、清潔貓砂、更換機油、餐廳收拾枱面等。用戶亦可透過應用程式預約 Creator 上門協助日常家務，同步收集資料。

截至公佈當日，應用程式已錄得 264,000 次下載，覆蓋 108 個國家，44,000 名每週活躍用戶持續貢獻資料，Creator 累計上載超過 1,600 萬條影片。系統每秒處理 30 分鐘影片上載，相當於每日 4.9 年人類工時資料量。Figure AI 已向 Creator 支付合共 1,500 萬美元（約港幣 1.17 億元），計劃未來 12 個月投放逾 10 億美元（約港幣 78 億元）於資料收集及運算基建，目標將規模擴大 100 倍。

資料如何煉成

Figure AI 透露，每收集 1,000 小時資料，Index 便涵蓋 373 項獨特任務、1,146 種被操作物件及 116 個不同環境，資料多樣性直接源自參與用戶各自的生活環境與習慣。整體處理流程分為 5 個階段：自動篩選技術與畫面質素、人工審核防止造假、去除重複、按任務配額重新平衡，以及為每段影片生成階層式文字說明。

公司強調，此前曾嘗試向外部供應商採購資料，但供應商無法達到 Helix 模型所需吞吐量、多樣性及質素要求，因此決定自行建立整套資料收集管線。

Helix 模型與公司背景

Index 收集的資料將用於訓練 Figure AI 自研的 Helix 視覺-語言-動作模型（VLA）。該模型可同時操控兩部機械人上半身，包括手腕、軀幹、頭部及個別手指的高速連續控制，是首個能直接透過自然語言控制人形機械人整個上半身的 VLA 模型。相關技術已應用於公司最新一代 Figure 03 人形機械人，以及目標首階段年產 12,000 部機械人、未來 4 年累計生產 10 萬部機械人的 BotQ 生產工廠。

Figure AI 於 2025 年 9 月宣佈完成逾 10 億美元（約港幣 78 億元）C 輪融資，估值達 390 億美元（約港幣 3,042 億元），由 Parkway Venture Capital 領投，參與投資者包括 Brookfield Asset Management、NVIDIA、Macquarie Capital、Intel Capital、Align Ventures、Tamarack Global、LG Technology Ventures、Salesforce、T-Mobile Ventures 及 Qualcomm Ventures。此前公司於 2024 年 2 月完成 6.75 億美元（約港幣 52.65 億元）B 輪融資，估值 26 億美元（約港幣 202.8 億元），投資者包括 Microsoft、OpenAI Startup Fund、NVIDIA、Jeff Bezos（透過 Bezos Expeditions）、Parkway Venture Capital、Intel Capital、Align Ventures 及 ARK Invest。當時 OpenAI 亦與 Figure AI 簽訂合作協議，共同開發次世代機械人 AI 模型。Figure AI 創辦人在公佈 Index 時形容，此計劃是「訂購機械人服務」基礎，目標是未來由機械人取代人手，完成家中一切日常任務。

資料來源：Figure AI Official