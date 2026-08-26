87 歲翁尋獲 30 年前紅簿仔 銀行稱無紀錄 傳媒介入一日達成協議

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有線新聞《一線搜查》報道，一名 87 歲老翁整理家居時尋回一本塵封逾 30 年紅簿仔，戶口內仍有逾 3,000 元結餘。但他持存摺到銀行提款時，職員卻以「查不到相關紀錄」為由拒絕。事件曝光後，銀行翌日主動聯絡事主，雙方成功達成協議。

▲圖片來源：有線新聞

大圍鹽業銀行開戶 併入中銀後紀錄消失

87 歲何先生表示，這本紅簿仔早在 1988 年 7 月 20 日開立。他當年居於大圍，為求方便在附近的鹽業銀行開設儲蓄戶口，存入約 1,500 港元。其後他曾多次存取，最後一次打簿紀錄為 1992 年 12 月底，當時戶口獲派 25 元利息，結餘增至 3,300 多元。

何先生後來搬遷至新居，附近再無該銀行分行，久而久之便將戶口遺忘。中銀集團在 2001 年 10 月完成全面重組，將包括鹽業銀行在內的 10 間香港分行合併，成立中國銀行（香港）有限公司。何先生近期整理家居時再度找回存摺，以為可以順利提款，前往分行查詢時職員卻告知系統找不到相關紀錄，更直言「查唔到呢條數」，無法交代資金去向。

銀行僅提供空白表格 事主質疑處理邏輯

何先生不甘心款項憑空消失，多次前往長沙灣分行了解情況，並要求銀行給予書面回覆或證明。銀行今年 4 月僅向他提供一張「補發文件申請表格」，表格下方具體申請項目全部留白，未有任何選項。他等待數月後再致電查詢，銀行答覆依然是「找不到紀錄」。

何先生對此深感無奈，直言邏輯講不通：「如果沒有紀錄，我這本紅簿仔從何而來？如果我欠銀行錢，銀行會不會追討我？」他坦言自己已退休無收入，取回這筆款項對生活有幫助，若最終無法取回亦只能無奈接受。

傳媒介入翌日 銀行主動聯絡達成協議

《一線搜查》就何先生個案向涉事銀行查詢，原定翌日陪同他到銀行總行了解。查詢發出後，事件迅速出現轉機。何先生的朋友葉先生透露，銀行已主動聯絡事主，雙方於翌日早上會面後成功達成協議，順利解決問題。銀行事後回覆節目組，表示已因應情況作出適當處理。

銀行發言人稱，若客戶帳戶仍有結餘，銀行會一直保存相關存款，並可根據帳戶號碼或身份證檔案核查紀錄；若帳戶已註銷且超過資料保留期，則不會再留存相關紀錄。根據金管局《銀行營運守則》，銀行若要結束客戶帳戶，必須最少 30 日前通知客戶。《一線搜查》向多間銀行查詢了解，一般而言帳戶連續 24 個月無任何交易，會被列為「不動戶」或「無進支戶口」，持有人重新提款通常需親身前往分行或透過網上辦理手續核實身份及啟動戶口。

同類爭議並非首例

存款「無故消失」爭議近年在香港並非首例。2025 年 5 月，一名市民經自助存款機存入 12,000 港元，收據清楚顯示戶口號碼及存款金額，但事後查詢卻獲銀行告知「無任何插卡存款紀錄」。金管局介入跟進後，事主苦追 7 日才取回款項，銀行至今仍未解釋原因。

金管局早在 2021 年已向銀行發出通函，要求銀行加強處理不動戶及無人領取存款機制，包括定期檢視相關帳戶、盡力更新客戶聯絡資料、於帳戶重新啟動時核實身份，以及透過死亡登記處查核帳戶持有人狀況，協助將資產歸還合法擁有人。恒生銀行今年 4 月亦推出配備 NFC 感應功能的「存摺寶」卡，讓客戶以手機拍卡即可查閱最長 7 年戶口紀錄，反映銀行業正逐步改良傳統紅簿仔查詢方式。

資料來源：有線新聞 i-CABLE