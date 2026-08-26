MGS 紙箱化身貓抓箱 Konami 聯乘貓網紅 推限量《Metal Gear》寵物用品

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美國加州帕薩迪納一年一度貓迷盛會 CatCon，將於 2026 年 10 月 10 日至 11 日一連兩日舉行。遊戲廠商 Konami 宣布將擺設攤位，推出以《Metal Gear Solid》系列為主題的限量貓用品，並邀請人氣獨眼貓網紅 One Eared Uno 同場亮相。今次活動是 Konami 為新作《METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2》造勢的宣傳策略之一，新作將於 8 月 27 日正式推出。

紙箱貓抓板變身間諜裝備

Konami 今次推出限量商品，包括將系列經典道具「紙箱」化身成貓抓箱，讓貓主吸貓同時重現 Solid Snake 潛行躲藏的經典場面。團隊亦推出以《MASTER COLLECTION Vol.2》收錄作品《Peace Walker》及《Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots》為靈感的寵物毛公仔及貓頸圈。

這批限量商品只會在 CatCon 會場及網店 OKS Gear 於活動期間發售，數量有限。遊戲媒體 Polygon 指出，正因供應量少，商品極可能成為炒賣目標，粉絲日後想補購或需付出遠高於原價的金額。

新作 8 月 27 日推出 收錄兩部經典作

《METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.2》已於 8 月 27 日在 PlayStation 5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2 及 PC (Steam) 同步推出，定價 49.99 美元（約港幣 HK$390）。新作收錄《Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots》（首次移植至 PS3 以外平台）及《Metal Gear Solid: Peace Walker》HD 版本，並附贈 Game Boy Color 作品《Metal Gear: Ghost Babel》作額外內容。套裝同時包含劇本書、設定書、資料庫及原聲音樂等珍藏內容，擁有第一輯存檔的玩家更可解鎖金色迷彩造型。

CatCon 不止賣貓用品 每年助千貓尋家

CatCon 除了展出數千款貓用品攤位，亦設有領養專區，協助流浪貓尋找新主人。根據主辦方數字，2025 年活動共有 1,500 隻流浪貓成功獲領養，同場更為護貓機構籌得 40 萬美元（約港幣 312 萬元）善款。今年 CatCon 已確定於 10 月 10 日至 11 日在帕薩迪納會議中心舉行。

資料來源：Polygon