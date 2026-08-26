北京機械人運動會出意外 舉重機械人拿槓鈴衝向裁判 機械人倒地被人類抬走

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第 2 屆世界人形機械人運動會近日於北京舉行，舉重項目中 1 台機械人做出挺舉動作時突然失去平衡，舉着槓鈴直接衝向裁判桌倒地，工作人員最後用擔架抬離現場。同場賽事亦有多個項目打破人類世界紀錄，突顯機械人技術急速進步。

舉重失控畫面曝光

根據 NBC News 上載影片，涉事機械人先將槓鈴舉至胸前，準備推舉過頭，惟重心突然不穩，失控舉着槓鈴衝向裁判桌。還好機械人在走到半路自己丟下了槓鈴，然後被槓鈴絆倒倒地，沒有繼續向裁判員席推進。推舉類動作要求機械人肩、肘、腕關節同步協調運作，同時維持重心穩定，考驗極高平衡與控制能力。

賽事規模創新高

今屆世界人形機械人運動會於 8 月 22 日至 26 日在北京國家速滑館「冰絲帶」舉行，吸引來自德國、日本及美國等 16 個國家、666 支隊伍共 2,056 台機械人參賽。主辦方今屆更設置機械人「奧運村」，配備食堂、宿舍、醫院及充電設施，期望能讓機械人選手安心競技。

天工 Ultra 連破兩項紀錄

天卓隊研發「天工 Ultra」機械人成為今屆焦點，先在 100 米賽事跑出 9 秒 39，超越牙買加短跑名將 Usain Bolt 保持 9 秒 58 人類世界紀錄；隨後於 400 米初賽再以 39 秒 70 打破人類紀錄。

跳高項目方面，「天工 Ultra」立定跳高成績達 2.8843 米，超越人類男子立定跳高 2.45 米世界紀錄，較去年首屆賽事人形機械人跳高冠軍 95.641 厘米提升近 3 倍。該成績同時打破宇樹科技「超人」機械人 5 日前創下約 2 米紀錄。

Honor 機械人試跑更快

除了天工 Ultra，智能電話品牌 Honor 自家研發機械人「Lightning」曾於開幕前試跑百米，錄得 9 秒 32 佳績，速度比天工 Ultra 官方賽事成績更快，突顯人形機械人運動性能持續突破。

資料來源：udn 科技玩家