淘寶「海力士旗艦店」 SK Hynix 證實非官方直營 驚傳結業所有商品下架

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淘寶天貓店舖「SKhynix 旗艦店」近日突然下架全部商品，並公告將於 2026 年 9 月 9 日自主終止經營，令曾於該店購買記憶體產品的消費者，擔心失去售後保養。SK Hynix 相關人士其後回應內地媒體，確認公司並未直接營運該店；知情人士則透露，關店因代理授權到期未獲續約，屬正常退場。

▲圖片來源：IT之家

消費者發現店舖蒸發

有消費者 8 月 24 日在社交平台發帖，指自己早前在「SKhynix 旗艦店」購買 SK Hynix Platinum P41 1TB M.2 NVMe SSD，打算申請售後服務時，發現店舖首頁商品已全數下架，只剩一則公告，寫明店舖擬於 9 月 9 日自主終止經營。翌日消費者及多間媒體嘗試在淘寶站內搜尋，已無法直接找到該店舖頁面。

天津海利士科技並非授權夥伴

中國商業登記資料顯示，「SKhynix 旗艦店」公示營運主體為天津海利士科技有限公司，公司英文名稱為「SKHynix」，與 SK Hynix 官方英文名稱僅差一個空格，容易令消費者誤以為是官方店舖。天津海利士科技成立於 2020 年 7 月，位於天津市武清區漢沽港鎮，法定代表人王秀麗，註冊資本 100 萬人民幣（約港幣 113 萬元），經營範圍包括技術服務及機械設備銷售。SK Hynix 相關人士其後向新黃河大魚財經證實，經核實公司並未直接營運該店舖。

知情人士：授權到期非跑路

《澎湃新聞》引述知情人士指出，「SKhynix 旗艦店」實為授權經銷商店舖，並非官方旗艦店，今次結業因代理授權到期，品牌方未有繼續授權，屬正常關店程序，而非經營異常或捲款潛逃。有分析認為，事件或與 SK Hynix 收縮個人消費級記憶體業務有關，授權到期後未獲新授權，店舖只能選擇結業。報道亦提到，SK Hynix 旗下品牌早前已有京東旗艦店關閉先例。

同名店舖同樣非官方

值得留意淘寶平台目前仍有「SKHY 旗艦店」及「SK 存儲旗艦店」等名稱相近店舖正常營業。有媒體查證發現，「SKHY 旗艦店」經營方同樣為天津海利士科技有限公司，「SK 存儲旗艦店」則由宿遷市金瀚鴻數碼科技有限公司經營，兩間店舖客服均確認自己屬經銷商身份，並非 SK Hynix 官方直營店。

售後保養如何處理

面對消費者對售後保養的憂慮，淘寶官方客服回應指，若訂單仍處於平台售後保障期內，消費者可在訂單詳情頁面申請維修或退款；若訂單已無售後入口，或商家未有處理，消費者可致電淘寶消費者熱線，平台將視乎情況，動用店家早前繳存保證金協助處理糾紛。客服同時建議消費者查看所購產品是否附有品牌方提供的官方保養，以策安全。

資料來源：新浪財經、新浪財經、新黃河大魚財經